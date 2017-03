Glamuurne galerii: Iluguru Iluteemant 2017 auhindade jagamine

Juba kolmandat aastat toimuv Iluguru Iluteemant tõi kokku rohkelt kauneid ja tuntud nägusid ning säravaid persoone. “Käesoleval aastal püstitasime osalejate arvu poolest uue rekordi,” ütleb ajakirja peatoimetaja Kristiina Virt. “Kokku osales sel aastal pea 400 toodet, millest valiti välja 90 parimat.” Tiimiga värskelt liitunud Iluguru.ee peatoimetaja Keit Laisaar tunnistab, et temagi on seda üritust kaua oodatud – kõige enam just seetõttu, et igale tootele on andnud hinnangu antud valdkonna tunnustatud iluprofessionaal, mis teeb valitud iluteemandid eriti ihaldusväärseks!

Lisaks ilutoodetele autasustati ka aasta parimad ilutegijad, kes valiti välja rahvahääletuse alusel. Parima meigikunstniku tiitli pälvis Lana Vallo ning parimaks juuksuriks sai Lauri Pedaja. Konkurentidest pea jagu ees olnud ilugurud on teinud kauniks sadu Eesti ja välismaa naisi ning jätkavad oma missiooni suure kirega.

Auhinna oma panuse eest Eesti ilumaailma sai Katrin Pihela, kes juba üle 12 aasta vedanud suurejoonelist messi Ilu Sõnum. Iluguru toimetus nimetab Katrinit Eesti ilusaadikuks ning nimetab tema panust ilumaailma arengusse märkimisväärselt suureks.

Autasustati ka õhtu kõige stiilsem külaline ehk “Õhtu teemant”. Auhinna sai rohelist, Inglismaalt ostetud litterkleiti kandnud lauljanna ja Naistesaate juht Helen Adamson.

Õhtut juhtisid sarmikas Margus Vaher ja särav Liis Lemsalu, kellel oli seljas kaunis kameeleonkleit eesti moeloojalt Diana Arnolt. Ka ajakirja ja veebi peatoimetajad Kristiina ja Keit kandsid Diana Arno rõivaid.

Meeleolu hoidsid üleval särtsakad La La Ladies tüdrukud ja Utopia Entertainment tantsupoisid, kodumaine pesubränd BonBon Lingerie esitles oma viimast kollektsiooni.

Õhtut aitas korraldada Stiilikanal.