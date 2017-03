Koit Toome garaažis ootab suve sportauto Porsche

Koit tunnistab, et Audi kõrval on peres koha tõepoolest leidnud ka Saksa autotootjate uhkus Porsche, kuid pikemalt teemal ei peatu kuna ei pea seda väga oluliseks. Koidu garaažis ootab suve Porsche Boxster, mida toodeti 2004. aastani vahendab Kroonika. Toome auto on esmakordselt registreeritud 2003. aastal ja tegemist on võimsaima versiooniga, mille täpsemaks mudelinimeks on Boxster S.

Õnneks pole suvi enam kaugel ja varsti saab mootorile hääled sisse lüüa!