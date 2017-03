Vaata ja naera: Emma «Baby Spice» Bunton riietus lennujaama töötajaks ning tegi reisijatele tünga

Emma riietati British Airways töötajaks, kes pidi lendudele suunduvatel reisijatel aitama reisidele registreeruda. Asjale lisas aga vürtsi viis, kuidas Emma reisijate poole pöördus. Nimelt olid kõik tema laused rikastatud repliikidega Spice Girls'i repertuaarist.

«Come a little bit closer, baby, get it on, get it on,» lasub ta ühele reisijatest, kes parasjagu check-in'i teeb ning kaamerasse vaatama peab. Ühe naisterahvaga kunagisest populaarsest tüdrukutebändist rääkides saab ta küsimusele «Kes teie lemmik Spice Girl on?», vastuseks aga hoopis «Sporty Spice».

Nalja ei mindud lennujaama aga niisama tegema. Emma lõi humoorika ettevõtmisega käed, et juhtida tähelepanu lähenevale Punase Nina Päevale, mille eesmärk on aidata vaesuses elavaid lapsi.

Klipp sai aga äärmiselt naljakas, vaata ja naera!