Elu24 video! Eesti kõige kirevamad moeblogijad Pilleriin ja Helene jagavad kevadisi trendisuundi ja soovitusi kodumaistele disaineritele

Moeblogija Pilleriin Leet elab juba päris pikka aega Hollandis, aga käib Eestis moenädalaid külastamas: "Ikka tahad ju oma kodumaa moodi näha. Käisin Amsterdami moenädalal ka ära, aga mujale polegi veel jõudnud."

Kui miski on Eesti moemaastikult vajaka, siis usub Helene Vetik, et ehk võiksid kodumaised disainerid teha natukene rohkem casual'i ehk igapäevaseks kandmiseks rõivaid. "Natukene vähem kleite, kuigi kleidid on ka väga ägedad, aga rohkem igapäevaseks kandmiseks," lisas Vetik, et ootab väga viimase päeva Montoni kollektsiooni, kuna see peaks pakkuma rohkem kantavamat moodi.

Tallinn Fashion Week 2017 - 2.päeva fotosein, Pilleriin Leet / Erlend Štaub/TFW

"Eesti disain on rahulik, tagasihoidlik, tütarlapselik," nõustus ka Pilleriin, et tänavamoodi võiks olla rohkem ka moelaval. "Et saaks välja ka nendega minna, muidu sa lähed ainult peole nende rõivastega."

Tallinn Fashion Week 2. päev - Lucine, Aljona ja Helene / Raul Mee/Mollusk Media

Moeblogijad jagasid meeleldi ka moenippe, millel hetkel silma peal hoida. "Kindlasti on värvid moes ja pikad varukad, igasugu mustrid ja ussinahk," kirjeldas Pilleriin.

Helene pealt on näha, et hetke suur trend on teksa: "Sel kevadel võib julgelt isa teksapüksid jalga panna ja oled supermoodne," rääkis Helene, et teksadele võib julgelt ka käärid sisse lüüa.

