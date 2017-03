Pildid ja video: Kairost leitud kuju ei osutunud Ramses II-ks, vaid Psamtek I-ks

Egiptuse ja saksa arheoloogid leidsid suure kuju tükid, osa peast ja torso, möödunud nädalal Kairo töölisklassi eeslinnast al-Matariyast ehitustöödele eelnenud väljakaevamistel, edastab Daily Mail.

Kairost leiti vaarao Psamtek I-se kuju / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Arheoloogide sõnul viis kuju leidmine nende mõtte Ramses II-le, kuna seal asus kunagi kuulus Heliopolise tempel, kus oli Ramses II kujusid.

Egiptuse antiigiminister Khaled el-Anani sõnas, et kujuosade ja valmistamisviisi järgi sai öelda, et see kujutab vaarao Psamteki I-st, kes elas ja valitses sadu aastaid pärast Ramses II-st, kelle valitsusaeg oli 1279 – 1213 eKr.

Kairost leiti Psamtek I-se kuju / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Ekspertide sõnul näitasid nüüd leitud kujuosad, et see kuju oli kunagi kaheksa meetrit kõrge. Nüüd avastatud osad kaaluvad kokku kolm tonni.

Egiptuse töölised puhastamas Psamtek I-se kuju pead / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Varem on kunagise Heliopolise lähedalt leitud mitmeid 19. dünastia (valitses 1295 – 1185 eKr) vaaraode kujusid.

Lisaks nimetatud kujusadelele leidsid arheoloogid veel veel vaarao Seti II, kes oli Ramses II pojapoeg, 80-sentimeetrise kuju ning Helipolise templiga seotud esemeid.

Kairost leitud antiikesemed, mida seostatakse Heliopolisega / -/AFP/Scanpix

Vaarao Psamtek I valitses Vana-Egiptuse riigi lõpuperioodil, lüües 663. aastal eKr võimuvõitluses 11 konkurenti. Temast sai vaarao ajal, mil Egiptust kontrollis Assüüria impeerium, kuid ta suutis kümne aastaga teha Egiptusest iseseisva riigi.

Psamtek I trooninimi oli Wah-ib-re, mis tähendas päikesejumal Re südamekese. See vaarao lõi ühtse riigi ja kutsus sinna Kreeka koloniste, kuna hindas kreeklaste teadmisi ja oskusi.

Kairos avatakse 2018. aastal uus suur Egiptuse muuseum ning nüüdsed leiud peaks ka sinna näitusele pandama. Egiptuse võimud loodavad, et see muuseum toob turistid uuesti Egiptusse.

Pärast araabia kevade rahutusi 2011, president Hosni Mubaraki võimult tõukamist 2013 ja Venemaa lennuki allakukkumist Siinai poolsaarel 2015, on Egiptust külastanud varasemaga võrreldes vähem turiste.