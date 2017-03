Elu24 video! Beatrice kõndis taas moelaval: närv on alati sees

Beatrice rääkis Elu24-le, et tunneb end üldiselt moelaval kõndides hästi, kuigi närv on alati sees: "See on tavaline asi. Mõned modellid küsisid lava taga, et kuidas ma nii rahulik olen, siis ma ütlesin, et ei, alati põlv ikka väriseb." Lava peal olles on juba kõik hästi ning sealt saab valgust ja inimeste energiat juurde.

Beatrice'il on kevadeks eesti naistele ka üks moesoovitus: kandke punast huulepulka!

