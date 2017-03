Elu24 video! Birgit Sarrap: võtan kapist kevadel värvilised riided varem välja kui võiks

Birgit Sarrap rääkis Elu24-le, et tuli Iris Janvieri kevad-suvist moodi vaatama, sest pole veel ühtki moemaja loomingut veel kandnud. "Olen Eesti moedisainiga täitsa kursis ja kandnud peaaegu kõikide kleite, aga millegipärast ei ole elutee meid kokku viinud. Isegi tema stuudio asub minu kodu lähedal," rääkis lauljanna, et tema huvi moemaja vastu on suurenenud ning talle meeldib, et moemaja rõivad on väikese kiiksuga.

Milline on Birgiti jaoks kevade tulek? "Ma võtan kapist kevadel värvilised riided varem välja kui võiks," rääkis naine, et kevadised rõivad kutsuvad meie kliimas tihti ka haigused välja. "Ma väga armastan ikkagi suve ja päikest. Talvel panen ka meelega kollase kampsuni selga, et natukene päikest päeva tuua," tõdes Birgit, et kevad-suvi kutsub selga panema värvilisi riideid ja sügis-talv ikka enamasti tumedaid.

