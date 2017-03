Liam Payne rääkis elust unistuste naise Cheryliga: me oleme superõnnelikud!

Liam ja temast kümme aastat vanem Cheryl Fernandez-Versini ootavad oma esimest last, neil on unistuste töö ja nad pakatavad õnnest, kirjutas Rollacoaster.

«Asi on selline... Täiesti mitteklišeelikul viisil on veider ärgata iga päev üles ja elada oma unistuses. Sa ärkad üles maailma kõige kaunimates kohtades,» rääkis Liam.

«Ilmselgelt on mul maailma kõige kaunim tüdruksõber ja ta on täiesti võrratu. Ta on mu unistuste tüdruk olnud juba noorest east peale. Ta on nii äge,» õhkas Liam.

Cheryl Fernandez-Versini ja Liam Payne / Scanpix

23-aastane Liam kohtus Cheryliga esimest korda 2008. aastal Briti talendisaate «X Factor» prooviesinemisel, kus lauljatar täitis kohtuniku rolli.

«Cheryl on imeline inimene ja tore on tunda kedagi, kes mõistab sind nii hästi ja kes on astunud suuremaid samme kui mina. Tema soolokarjäär oli võrratu. Ta on sellel alal töötanud juba 14 aastat,» seletas Liam. «Ta toetab mind täielikult ja me oleme superõnnelikud. Meie jaoks on tegemist väga isikliku ja erilise ajaga.»