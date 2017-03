Näitleja Patrick Stewart tarvitab igapäevaselt marihuaanat ja põhjus on igati mõistetav

76-aastane näitleja avaldas toetust Oxfordi ülikooli algatusele, mis uurib esimest korda Suurbritannias kanepipõhiste ravimite kasutegureid. Stewart avalikustas sealjuures, et ta on viimased kaks aastat igapäevaselt meditsiinilist marihuaanat tarvitanud, kuna see aitab leevendada raskekujulise artriidi sümptomeid.

«Kaks aastat tagasi vaatas mind läbi Los Angelese arst, kes andis mulle tõendi, et mul on lubatud registreeritud müügikohast osta kanepipõhiseid tooteid, et ravida mõlemas käes olevat osteoartriiti,» seletas Stewart.

«See paistab olevat geneetilise pärilikkusega tervisehäda. Mu emal olid äärmiselt deformeerunud ja valulikud käed. Mina ostsin kanepipõhiseid määrdeid, spreid ja söödavat. Kreem aitab küll ebamugavust leevendada, kuid on päevasel ajal kasutamiseks liiga õline ja kasutan seda ainult öösel. See aitab uinuda, sest vähendab valu,» lisas näitleja.

Stewarti sõnul on aga palju kergem kasutada spreid, mis ei jäta käsi õliseks ning vaigistab valu.

«Ma usun, et kreem ja sprei on märkimisväärselt vähendanud mu käte kangust ja valu. Ma suudan kätt rusikasse panna, mis polnud enne selle ravi alustamist võimalik,» seletas ta.