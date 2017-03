Peeter Võsa analüüsis «Prooviabielu»: mis toob sarisittujad basseini tagasi? Nad tahavad seda!

«Ajakirjanik ei tule probleeme lahendama, ta tuleb ikka õli tulle valama. Eriti, kui on tegu erakapitalil tegutseva meediaga. See on jumalast loomulik. Kõige sellega, mis toimub sotsiaalmeedias, tuleb ju sammu pidada. Muidu ajalehti enam ei tellita. Riigimeedias räägitakse juba üsna palju sellest, kuidas libauudistel ja uudistel ei suudeta enam vahet teha. Vajadus on siiski eeltoimetatud uudise järele. See kõik on tõde. Ühiskond, vähe sellest, et muutub kirjaoskamatuks, ihaleb ka järjest labasema meelelahutuse ja järjest lihtsamate lahenduste järele. See on aja märk,» nentis Võsa.

Võsa ütles, et tal on side säilinud paljude kangelastega «Võsareporteri» aegadest.

«Vaadake, Youtube'is kindlasti üleval. Rahaboss Jõgevalt, see on veel «Politseikroonika» aegadest. Ei, ma ei suhtle nendega, mul on omad sõbrad ja asjad ajada. Sõpru sealt küll nii ei otsinud,» naeris ta.

Võsa ennustas ka, et tulemas on labaste tõsielusaadete uus laine ja see on veel labasem, kui eelmised. Seda saab tema arvates vältida eeltoimetatud uudistega.

«Siiski peaks avalikku raha kasutama selleks, et säiliks mingisugunegi eetiline ajakirjandus. Et inimene saaks olla kindel, et ta ühelt või teiselt kodulehelt või raadiojaamast kuuleb ja saab ikkagi adekvaatset informatsiooni, kus ikkagi ei ole uhhuu ja soolapuhumine, kus ei ole mingisuguseid poliitikast nõretavaid, röökivaid lihtsaid lahendusi. Sellele tuleb rõhku panna,» sõnas Võsa.

Võsa lisas, et tema saab informatsiooni ERRist, linna rahal ülalpeetavast meediast ja on ka teisi usaldusväärseid allikaid, näiteks Objektiiv, Uued Uudised ja Nõmme raadio. Kui Libe märkis, et mõned nimetatutest on just lihtsaid lahendusi röökivad väljaanded, muigas Võsa: «Noh, loomulikult. Kätt tuleb ju pulsil hoida ja maailmaga kursis olla.»