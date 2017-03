Stsenarist paljastas tõe «Die Hard 2» vastuolulise stseeni kohta

Tegemist on stseeniga, milles terroristid, keda juhib USA sõjaväe eriüksuse kolonel William Stuart, võtavad lennujuhtimiskeskuse enda kontrolli alla ja nende kätte langeb ka Briti reisilennuk 230 inimesega pardal ja mis kukub alla, edastab news.com.au.

Stseen filmist «Die Hard 2». Pildil William Sadler kolonel William Stuartina / Kuvatõmmis/Youtube

Algese käsikirjas saavad surma kõik pardal olnud mehed, naised ja lapsed hoolimata New Yorgi politseiniku John McClane’i (Bruce Willis) viimase hetke pingutustest.

Stseen filmist «Die Hard 2». Pildil Bruce Willis John McClane'ina / Kuvatõmmis/Youtube

«Die Hard 2» stsenarist Steven de Souza paljastas nüüd, et filmistuudiod Silver Pictures ja Gordon Company ei nõustunud paljude inimeste surma nõudnud stseeniga.

Stseen filmist «Die Hard 2». Pildil allakukkunud lennuk / Kuvatõmmis/Youtube

«Tahtsin sellega tuua sisse haavatavust, et ka McClane ei ole kõikvõimas ja tal alati kõik ei õnnestu. Juba pärast esimeest «Die Hard» filmi oli selge, et peategelane käib veel mitu korda tulest ja veest läbi,» selgitas de Souza.

Stsenarist lisas, et stuudiod kartsid vaatajate reageeringut lennuõnnetusele ja seda, et rahvale enam tulevikus tehtavad «Die Hard» filmid ei meeldi.

«Nad ütlesid mulle, et ma ei saa nii palju inimesi tappa, sest sellega kaotame vaatajaid. Selle asemel tuleks kasutada kullerfirma UPS kaubalennukit, mis alla kukub. 230 reisija asemel saab surma vaid kaks pilooti,» meenutas de Souza.

«Die Hard 2» võtetel tehtigi sellest stseenist kaks varianti, milles esimeses kukub alla Briti reisilennuk ja teises UPS lennuk.

De Souza sõnul meeldis inimestele, kes kutsuti kontroll-linastusele, originaalvariant, milles kaotavad elu suure reisilennuki pardal olnud ja stuudiod said aru, et nad ei pea seda stseeni enne suurema vaatajaskonna ette jõudmist muutma.

«Vaatajatele meeldis algselt stsenaariumis olnud variant ja me jätsime selle filmi,» nentis stenarist.

«Die Hard 2» filmis on politseinik John McClain (Bruce Willis) jõululaupäeval Washingtoni Dullesi lennujaamas ootamas oma naist Hollyt, kes lendab Los Angelesest Washingtoni, kuid terroristid kaaperdavad lennujuhtimissüsteemi, mille tõttu lennukitel kaob juhtimiskeskusega kontakt. Nad jäävad lennujaama kohale tiirutama ja McClane peab olukorra lahendama enne, kui lennukid hakkavad kütuse otsalõppemise pärast alla kukkuma. Terroristid nõuavad samas kindral Ramon Esperanza, keda transporditakse ühest USA vanglast teise, vabastamist.

Stseen filmist «Die Hard 2». Pildil Bruce Willis John McClane'i rollis / Kuvatõmmis/Youtube

Steven de Souza stsenaarium põhineb Walter Wageri romaanil «58 Minutes».

Kokku on viis «Die Hard» filmi, millest esimene «Die Hard» valmis 1988, teine 1990, kolmas «Die Hard with a Vengeance» 1995, neljas «Live Free or Die Hard» 2007 ja viies «A Good day to Die Hard» 2013.