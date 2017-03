Tallinn Fashion Week seab sammud Hiltonisse

15.-17. märtsil toimuva Tallinn Fashion Weeki teine päev viib kevadise moepeo suursugusesse Hilton Tallinn Park hotelli ning esitleb publikule viie kodumaise disaineri värskeid kollektsioone. Täna õhtul näitavad oma uut loomingut naiselikult õrn Kaidi Kuur, muinasjutukleitide kuninganna Mammu Couture, põhjamaiselt karge YEAR by Raivo Holm, temperamentne Diana Denissova ning palavalt armastatud Iris Janvier.

Kaidi Kuur ja Mammu Couture

TFW teisel moepäeval astuvad esimesena üles Kaidi Kuur ja Mammu Couture, kes kostitavad publikut uhkete kleidikollektsioonidega. Kaidi Kuur toob lavale kollektsiooni «Waterlily», mille keskmes on pulma- ja õhtukleidid ning läbivaks teemaks puhtus, õrnus ja uued algused. Kaidi Kuuri kollektsiooni kaunistavad heegelpits ja tikandid ning iga tema kleit on ainulaadne, mis annab omakorda mõista, et kollektsioon on valminud suure pühendumusega. Teisena astub üles Mammu Couture, kes katab moelava pastelse lillemerega. Kollektsioon, mis keskendub seelikutele ja kleitidele, on kaunistatud luksuslike lilletikanditega ning loodud eeskätt just pidulike sündmuste tarbeks. Kollektsioonist ei puudu ka kohevad seelikud, mis on saanud Mammu Couture'i nn signature lookiks.

YEAR by Raivo Holm ja Diana Denissova

TFW 2017: Diana Denissova / Denis Georgievskij

Kell 19.30 jõuavad lavale YEAR by Raivo Holm ja Diana Denissova, kelle kollektsioonide suurimaks inspiratsiooniallikaks on loodus. YEAR by Raivo Holm esitleb publikule tuttavat skandinaavialikku minimalismi, lisades sellele vürtsi nii pitsist kui ka grungestiilis detailidega. Brändi värske kevadsuvine kollektsioon keerleb mantlite ümber ning hõlmab nii naiste- kui meesterõivaid. Seejärel astub lavale aga Diana Denissova, kelle temperamente käekiri on põhjamaisele minimalismile omamoodi vastandiks. Diana Denissova uus kollektsioon «Metshaldjad» ühendab omavahel sportliku stiili ja glamuuri ning rõhutab liikumisvabaduse ja mugavuse kaudu naiselikku õrnust.

Iris Janvier

Tallinn Fashion Weeki teist moepäeva jääb lõpetama alati julge, ootamatu ja trenditeadlik Iris Janvier, kelle värske kollektsiooni võtmeesemeks on särkpluuskleit, millele on disainiprotsessi käigus antud uued siluetid ning vormid. Mängulisust, vallatust, puhtaid jooni ja moetrende liitev kollektsioon on suvine ning sai oma värvipaleti, volangide ning mustri jaoks inspiratsiooni rannast leitud merekapsast. Iris Janvieri värskes loomingus on kindel koht ka uutel tehnoloogiatel ja naturaalsetel kangastel, mis on andnud omapoolse panuse selle suviselt rikkaliku kollektsiooni sünniks.

TFW põhiprogramm

Kolmapäev 15. märts

19.00 Wear-Arts (moekeskuses Defitsiit, Koidu 122)

Neljapäev 16. märts

18.00 Kaidi Kuur, Mammu Couture

19.30 Year by Raivo Holm, Diana Denissova

21.00 Iris Janvier

Reede 17. märts

18.00 Monton

19.30 Diana Arno; Goldtime: Eesti ehte disainisümfoonia

21.00 Triinu Pungits, Embassy of Fashion

Tallinn Fashion Weeki piletid on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Kevadise moenädala toimumisele aitavad kaasa Peugeot, Oriflame, Embassy of Champagne, Goldtime, RGB, Kevin.Murphy, Magnum ja World Class.

Tallinn Fashion Weeki ametlik meediapartner on Eesti Meedia. Vaata etenduste otseülekannet Elu24 veebist.