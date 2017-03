Psühhloogid: Räniorg kubiseb Ameerika psühhodest

Psühholoogid lisasid, et psühhopaatilised ja nartsissistlikud jooned aitavad juhtidel paremini konkurentsi ja kiirete äriotsuste langetamisega toime tulla, edastab Daily Mail.

Samas jääb neil juhtidel empaatiat ja mõistmist vajaka, kuid seda enam on neis dominantsust.

«Räniorg on täis edukaid nartsissiste ja psühhopaate, kes oma kallites ülikondades on väga kenad, kuid samas väga manipuleerivad. Seal on palju selliseid tegelasi, nagu on näha filmis «Ameerika psühho». Ränioru juhid lähevad sageli üle «laipade», jättes endast maha hävingu,» selgitasid psühholoogid.

Kliiniline psühholoog Michael Woodworth uuris Räniorus juhtival kohal olevaid isikuid ja leidis, et neid iseloomustab domineerimisvajadus, külmus ja emotsioonide puudumine.

Ta lisas, et Ränioru firmajuhtidel esineb ka makjavellistlikku käitumist, milles puudub eetika, moraal ja mis on väga manipuleeriv. Alluvaid juhitakse meelituste, ähvarduste ja tüssamiste abil.

Woodworthi sõnul on oma firma asutamine keeruline ja algus raske, see nõuab pisut «hullust».

«Kui on olemas suur ego ja eneseusku, millele lisandub natuke psühhopaatlikku käitumist, siis on tõenäoliselt edu tagatud. Ränioru edukad on loobunud tavaelust, perekonnast, abielust ja neil on vähe sõpru,» selgitas psühholoog.

Psühholoogid ei pea nartsissistlikke ja psühhopaatilisi jooni täiesti negatiivseks, kuna võivad olla edasiviivaks jõuks, kuid kui sellisel isikul mask eest langeb, võib tekkida probleeme.

Austraalia Bondi ülikooli ja USA San Diego ülikooli psühholoogide Ränioru uuringu kohaselt on igal viiendal juhil tugevaid psühhopaatilisi jooni, kuid neil puudub empaatia, et mõista kaastöötjaid ja alluvaid. Sellised juhid mõjuvad mürgistena, kuna kasutavad töö tegemisel ja tööülesannete jagamisel ebaeetilisi võtteid.