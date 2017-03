Kas leiad sellelt mõistupildilt üheksa nägu?

Esmapilgul võib paista, et tegemist on eaka mehega, kuid tähelepanelikumal silmitsemisel võib märgata hoopis muud.

/ playbuzz.com

Playbuzzi teatel on kaks tegelast kohe märgatavad, kuid ülejäänute leidmisega võib olla raskusi.

Leheküljel antud selgituse kohaselt on neli nägu kergelt nähtavad, üks neist on eaka mehe moodustav naine, teine on naise süles olev laps, kolmas on naise kõrval olev habemega mees ja neljas on vanamehe suur pea.

Viies nägu jääb paremale, kuues kuni üheksas on võlvkaarest paremal ülal.

Selle mõistumaali autoriks on Mehhiko sürrealistist maalikunstnik Octavio Ocampo ja see kannab pealkirja «Kindrali perekond».