Prooviabielu-Liisa: Žiga on võib-olla hoopiski bi ja mulle meeldib ka naistega suudelda

Liisa: Olen tähele pannud, et palju võetakse sõna Žiga teemal igal pool, sest eks ta ju ole ka palju kõmu tekitanud meesterahvas. IKKAGI RÄÄKIV MEES JU! Ja kuidas ta kõrval küll niivõrd igav ja iseloomutu naisterahvas olla saab.

Enivei oli kuidas oli seal laivis see jutt aga jah me endiselt vahel kirjutame temaga, kuid vaid sellest mis kulg saates on jne. Midagi intiimset meie vahel ei ole ega tule ja hoolimata kõigest on ta väga tore inimene. Nagu ma ütlesin, siis kaadrite väliselt olid meil väga diip vestlused jne, millest oli kasu meile mõlemile.

Paljusid huvitas küsimus, et kas ta on homoseksuaalne. Ma tegelikult ei tea, sest ma pole vaadanud pealt kuidas ta meest paneb. Minu meelest on ta hetero, kuid võimalik, et hoopiski bi, sest biseksuaalseid on ikka päris palju meie seas. Mulle ka meeldib mõnikord naistega suudelda, ega ma seepärast siis kohe lesbi ei ole. Kuigi jahm, seda nagu veits ei kujuta ette, et mees mehega järsku suudleb, aga las olla.

Liisa lisab, et hetkel on Žiga Austrias, teeb tööd ja eks kindlasti jätkab ka oma rännakutega. Liisa ei usu, et poisil veel reisimisest kopp ees on.

«Ma kadestan temas seda, et ta suudab olla nii ükskõikne asjade suhtes ja teda absoluutselt ei huvita, mida keegi arvab või ei arva,» kadestab Lisa.