Donald Trumpi ekskaasa Ivana Trump avaldab mälestusteraamatu

Kirjastuse Gallery Books teatel kannab raamat pealkirja «Raising Trump» (Trumpide kasvatamine) ja see jõuab USAs müügile 12. septembril, edastab The Telegraph.

Kirjatuse esindajate sõnul keskendub Ivana Trump selles raamatus emaks olemisele ja perekonnale, kuid juttu on ka ta lapsepõlvest sotsialistlikus Tšehhoslovakkias, ta põgenemisest ja elama asumisest New Yorki, modellitööst, kohtumisest kinnisvaramagnaadi Donald Trumpiga ja ta edukast ärinaisekarjäärist.

Ivana Trump / Evan Agostini/AP/Scanpix

«Ivana Trumpi eksmehest Donald Trumpist sai 45. USA president, samuti on nende lapsed tuntud ja kuulsad. Ivana on on oma kolme lapse ema ja uhke nende üle. Tema sõnul õpetasid lapsed talle lojaalsust, ausust, kokkukuuluvust ja andsid elujõudu,» seisab kirjatuse teates.

Donald ja Ivana Trump läksid lahku 1992. aastal pärast seda, kui ilmnes, et kinnisvaramagnaadil Trumpil oli suhe näitlejanna Marla Maplesiga. Maples ja Trump lahutasid 1999 ning kuus aastat hiljem abiellus Trump Slovakkia päritolu modelli Melania Knaussiga.

Kirjatuse sõnul ei kaasa Ivana Trump oma raamatusse poliitilisi teemasid ega oma eksmehe presidendiks saamist.

Ivanka Trumpi raamatus on ka kolme lapse Donald Jr, Ivanka ja Ericu mälestusi ajast, mil nende ema ja isa veel koos olid.

Ivanka Trump / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Donald Trump Jr (vasakul) ja Eric Trump / Phillip Chin/AFP/Scanpix

Ivana Trumpi sõnul on ta saanud kiita, et ta on oma lapsi hästi kasvatanud, sest kõik kolm on oma tegevusaladel edukad.

«Olin karm, kuid samas armastav ema. Õpetasin neile raha väärtust, õpetasin neid, et ei tohi valetada, petta ega varastada. Don, Eric ja Ivanka on meelekindlad noored inimesed, kes väärivad olla esipojad ja esitütar,» teatas ema.

Ivana Trump on varem kirjutanud kaks raamatut «The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again» (Parim on alles ees: toimetulek lahutusega ja elu uuesti nautimine) ja « For Love Alone» (Ainuüksi armastus).