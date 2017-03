Video! Katrin Siska naudib unistuste elu Lõuna-Aafrikas

Katrin pajatab oma blogis, et aasta alguses ostis ta endale väikese vihiku, kuhu kandis sisse kõik oma selle aasta soovid ja kuidas neid realiseerida. Siin on väike väljavõte, kuidas tegus naine kavatseb jõuda oma unistuste täitumiseni:

Tee seda, mida kõige rohkem ARMASTAD

Ole ühenduses oma sisemise LOOVUSEGA

Mine kohtadesse, kus sa saad KASVADA

TÖÖTA hoolega

USU endasse

Seejärel pakkis Katrin oma kohvrid ja kolis perega mõneks ajaks Lõuna- Aafrika Vabariiki, Cape Town’i.

Katrin: Ja siin ma nüüd olen – millegi uue alguses. Miski pole enam sama, kõik on täiesti teistmoodi. Mitte ainult inimesed, vaid ka kodu ja keel, ühtlasi minu mõtted, harjumused ja seiklused on võtmas uut suunda. Äge, kas pole? See on parim viis, kuidas teha enda kehale, vaimule ja loomingulisusele totaalne restart. Tee muutusi oma elus ja SINA ise ka muutud. Jap!

Katrini sõnul olid esimesed päevad Lõuna-Aafrikas loomulikult täis üllatusi ja seiklusi.

