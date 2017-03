Video: Norra kuulsaim surmajuhtum on seni lahendamata

Norra politsei küsitles hotellides, kus see naine viibida võis, töötajaid, kelle sõnul oli tegemist iseseisva ja üksinda reisimisega harjunud naisega.

Norra meedia hakkas sepkuleerima, et kas see Isdalenis hukkunud naine oli mõne teise riigi agent. Tegemist oli aastaga 1970, mil külm sõda oli täies hoos ning selles ei oleks olnud midagi imelikku. Samuti spekuleeriti, et äkki see naine on hoopis seotud rahvusvahelise kuritegevusega ning ta põgenes oma tapjate eest või siis lahkus ta oma sünnimaalt, kus teda taga kiusati.

Politsei ei suutnud naise päritolu ega muud temaga seotud kindlaks teha ning arvati, et ta tegi Norras enesetapu. Bergeni politseijuht Asbjørn Bryhn oli veendunud, et see naine kannatas paranoia käes, mille tõttu olid tal põgenemise ja tagaajamise luulud.

Isdalenist leitud naine maeti tundmatuna 5. veebruaril 1971 Norra Møllendali surnuaiale. Haual puudub hauakivi, kuna naise identiteet ei ole seni selgunud. Naine maeti tsingist kirstust, et vajadusel haud avada, kas siis uueks uurimiseks või ta tagastamiseks lähedastele.

Surnuaed, kuhu Isdaleni naine maeti / wikipedia.org

Norra politsei sõnul on selle naise surmast möödunud 46 aastat, kuid lahendust ei ole leitud. 2016. aastal võeti naise hammastest DNAd, kuid ka see ei aidanud ta päritolu jälile jõuda. Osa Norra politsenikke on seni veendunud, et see naine ei teinud enesetappu, vaid ta tapeti.