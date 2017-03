Vau! Eestlane Paul Neitsov on kitarrivirtuoos Tommy Emmanueli soojendusesineja

Eric Clapton, Tina Tuner, B.B King ning näiteks ka Chet Atkins, kes on kitarrimuusika legend ja teerajaja, kelle kaudu Tommy enda tee leidis.

Mis te arvate, mis on Tommy edu taga?

Olen tema kohta kuulnud väga vastakaid arvamusi, kuid tema suhtumine sellesse, mida ta teeb, on niivõrd suursugune. Ta on lihtne oma suuruses! Kõik näevad, et ta on virtuoos, kes valdab enda instrumenti põhimõtteliselt täiesti perfektselt. Samuti on ta äärmiselt artistlik ja kuigi ta on laval enamasti üksi, on lava teda ääreni täis, mitte kunagi ei hakka tema kontserdil igav. Kui ta mängib kellegagi koos, siis laval näed ka millegipärast vaid teda. Ta arvestab muusikuna väga teistega, kuigi publik märkab jällegi vaid teda. Tal on meeletu karisma.

Tema kitarrimängu kohta olen kuulnud väga vastakaid arvamusi, mõned arvavad, et see on suuresti show ning see muusika ei ole hingele. Tegelikult on see maitseasi. Fakt on see, et ta on elavatest kitarrimängijatest kindlasti kõige rohkem mõjutanud kitarrimuusika kulgemist kogu maailmas. Inimene, kes mängib akustilist kitarri mingil tasemel on kindlasti mänginud Tommy Emmanueli lugu või õppinud tema tehnikaid. Minu enda õpetajad on olnud ka TommyEmmanueli austajad.

Mis toimub kontserdipäeval? Millised lood kõlavad teie poolt ning kas kõik on juba Tommyga kokku lepitud?

Ei, veel ei ole see kokku lepitud. Mul ei ole kahjuks õrna aimugi. Mõtteid on olnud ja kui ma saatsin Tommyle enda video Leonard Coheni «Hallelujah» kitarrisaatest, siis selle kohta ütles ta väga hästi. Usun, et mängin seda kindlasti.

Mis lugu kaasneb «Hallelujah» looga?

Ma ei ole üldse perfektsionist, kahjuks või õnneks, isegi mitte muusikas. Tavaliselt, kui mulle mõni lugu meeldib, siis ma proovin seda kohe mängima hakata. Mul oli sel ajal tegelikult käimas enda tuur, kus mul oli kummardus legendidele. Need kontserdid läksid kõik väga hästi, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Põlvas.

Olin Terevisioonis esinemise hommikul ning väga väsinud, mul oli eelmisel õhtul Tartus kontsert, olin põhimõtteliselt magamata. Hommikul peale esimese loo mängimist kerisin online`i ning märkasin Coheni surmauudist. Tegelikkuses pidin teiseks lauluks hiljem mängima Rolling Stones’i, kuid tundsin, et mul on võimalus mängida Coheni lugu, mida kõik teavad. See lugu läheb ka mulle endale väga hinge.

Soovisin teha eetris kummarduse sellisele legendile, see läks kokku ka minu tuuriga. Pool tundi enne otse-eetrit proovisin loo läbi ja tegin ära, peale seda võtsin selle enda repertuaari ning tagasiside oli äärmiselt hea.

Kuidas Terevisiooni toimetus antud mõttega kaasa tuli?

Olen seal erinevate koosseisudega ligi kolmkümmend korda käinud ning sel hommikul oli tööl ka kõige tuttavam toimetaja. Ütlesin talle, et muudan loo ära ning teen hoopis selle loo. Ta oli sellega nõus, ta usaldas mind.

Te usaldate enda vaistu, võtate mõne loo ning otsustate selle esitada ette valmistamata, selline on ka seos Tommy Emmanueliga?

Jah, Tommy annab meeletult palju kontserte ja tal ei ole kunagi kahte samasugust kontserdi. See tähendab, et tal ei ole listi ees. Ma ei ole kindel, et ma nii selle mõtte sain, kuid mulle meeldib jätta ruumi muusikaalsusele. Inimestel on seda huvitav vaadata, ka neil, kes teavad muusikast rohkem. Neil on põnev näha, kuidas ma antud olukordadest välja tulen. See on musikaalsuse ja hetke tunnetamise küsimus. Tollel hetkel «Hallelujah» mängides oli lihtsalt see hommik, kui tuli seda teha.