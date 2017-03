Isehakanud «Saksa kuningas» saadeti 1,3 miljoni euro omastamise eest trellide taha

Fitzek asutas oma «kuningriigi» Saksamaa idaosas Wittenbergis, kus ta haaras skvotterina enda valdusse tühjana seisnud haiglahoone ja kuulutas end kuningaks, edastab The Local.

Samuti asutas ta ebaseadusliku panga, mille tegevus kestis 2009 – 2013.

Umbes 600 inimest olid nõus tema panka kasutama, pannes sinna panka 1,7 miljonit eurot. Prokuröride andmetel omastas Fitzek talle usaldatud rahast 1,3 miljonit, mida kasutas oma otstarbel.

«Saksa kuningas» Peter Fitzek / HENDRIK SCHMIDT/AFP/Scanpix

Kohus määras «kuningale» nüüd kolme aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse. Kohtunik Ursula Mertens rõhutas, et raskendavaks asjaoluks oli see, et pangas puudus summade üle arvepidamine ja Fitzekil oli seetõttu lihtne talle usaldatud raha röövida.

Fitzek, kes astus eile kohtu ette, kandes oma «kuningriigi» logoga tumesinist triiksärki, katkestas kohtupidamist mitmel korral hüüatustega «nali», «skandaalne» ja «valed».

«Saksa kuningas» Peter Fitzek / HENDRIK SCHMIDT/AFP/Scanpix

Kohtus olid kohal 20 tema «kuningriigi» alamat, kes samuti üritasid kohut takistada, tehes kohtusaalis segavaid kõnesid.

Fitzeki teatel kasutas ta talle usaldatud raha oma kuningriigi hüvanguks, kuid kohtunik katkestas teda, öeldes, et seda raha kasutas kohtu alla antu enda heaolu parandamiseks, mitte üldsusele mõeldes.

Fitzekit süüdistati ka juhiloata sõitmises, kuid tema sõnul on tal juhiluba, mille on välja andnud tema kuningriik. Lisaks karistas kohus teda ka ebaseadusliku tervisekindlustusega tegelemises.

«Saksa kuningas» Peter Fitzek kohtus / HENDRIK SCHMIDT/AFP/Scanpix

Alates 2007. aastast andis Fitzek välja oma raha, mis kandis nime Engelgeld (ingliraha).

Saksa julgeolekuameti andmetel kuulub Fitzek äärmusparempoolsesse Reichsbürgeri liikumisse, kuid «kuningas» eitab seda. Sellel liikumisel on umbes 10 000 liiget, kellest 500 – 600 on äärmusparempoolsed ja 700-l on relvakandmisluba.