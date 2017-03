Presidendipaari äraütlemise järel sai SOS Lasteküla uueks patrooniks Kristi Kallas

«Meie riigis on lapsi niigi vähe. Tore, et saame need inimesed ühiskonna jaoks päästa,» ütleb tegus ema ja vanaema Naistelehe veergudel.

Ekspeaminister Siim Kallase arstist abikaasa Kristi (68) on üles kasvatanud kaks last, Kaja ja Ülo ning annab hea meelega ka panuse kolme lapselapse sirgumisse. 45 aastat abielus olnud naine teab, et lastele on vaja turvalist ja armastavat õhkkonda, mida saab luua vaid pere, mitte asutus. Seetõttu ongi Kristile väga hingelähedane SOS Lasteküla missioon luua vanemliku hoolitsuseta lastele eluks peresarnased tingimused.

Lasteküla toetamine on meie iseseisvumise taastamise järgse esimese presidendi Lennart Meri abikaasa Helle Meri algatatud missioon.

Seda rolli on kandnud ka järgmiste presidentide kaasad, nii Ingrid Rüütel, Evelin Ilves, kui ka Ieva Ilves. Kuid see tava katkes öödunud aastal president Kersti Kaljulaidi otsuse tõttu valida ise enda pere tuge pälvivad kohad. Ja tänavu veebruaris pakutigi patrooni staatust Kristi Kallasele, kes selle tänulikult ka vastu võttis.

Juba siis, kui Siim Kallas oli peaminister, külastas Kristi asenduskodusid

«Leian, et lasteküla on nagu päris kodu. Kõik sealsed emad pühenduvad end nendele lastele täielikult. Lastekülas on lapsel võimalik elada ühes peres oma bioloogiliste õdede-vendadega ning hoida sidet ka pärisvanematega,» rõõmustab uus patroon.

Kas Kristi on kunagi kaalunud ka võimalust oma perre kasulaps võtta?

«Elu on olnud nii kiire ja me pole kogu aeg kodus, vaid rändame ringi. Pole sellist vastutust tahtnud võtta,» selgitab naine. Samas on naine olnud agar annetuste tegija ja toetab materiaalselt ning moraalselt mitut noort, kes nüüdseks juba suureks sirgunud.