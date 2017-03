Keelatud armastusest varbalakkumiseni: 12 rabavat skandaali, mis on tabanud Briti kuningaperet

Hiljem samal aastal teatasid Charles ja Diana lahkuminekust.

Seejärel andis Diana põrutava teleintervjuu ning abielu kukkus lõplikult kokku.

Diana andis 1995. aastal avameelse soolointervjuu ajakirjanik Martin Bashirile, milles rääkis rõhuvast avalikkuse survest, enesekahjustamisest, sünnitusjärgsest depressioonist ja buliimiast. Ta avalikustas ka, et teadis Charlesi afäärist Camillaga. «Meid oli selles abielus kolm, nii et see oli veidi ülerahvastatud,» naljatas Diana. Printsess tunnistas isegi seda, et ta oli Charlesile truudust murdnud ja oli armunud oma ratsatreenerisse James Hewittisse.

Paar nädalat pärast intervjuud soovitas kuninganna Elizabeth II isiklikult oma pojal ja minial lahutus sisse anda ning järgneval aastal sai asi ametlikuks.

Charles ja Camilla abiellusid 2005. aastal ning nad on siiani koos.

Printsess Anne lahutas abikaasast ja abiellus kuningaperet teeniva töötajaga.

Printsess Anne ja tema abikaasa, viitseadmiral sir Timothy James Hamilton Laurence 2016. aastal Venemaal Arhangelskis / Scanpix

Kuninganna ainus tütar printsess Anne abiellus olümpiavõitjast ratsutaja Mark Phillipsiga 1973. aastal. Paar veetis aga suure osa ajast lahus ning ei paistnud olevat õnnelik. Seltskonnaajakiri People nimetas abielu «rõõmutuks pettuseks».

1989. aasta kevadel sai Briti ajaleht enda valdusse varastatud koopiad Anne'i kirjadest mereväeohvitser Timothy Laurence'ile ja ehkki nende sisu ei avalikustatud, kirjeldasid tabloidid nende sisu äärmiselt intiimse ja kirglikuna. Anne teatas 1992. aastal, et lahutab Phillipsist ja plaanib abielluda Laurence'iga. Paar on tänaseni õnnelikult koos.

Paparatsod tabasid Sarah Fergusoni piinlikus «varbalakkumise» intsidendis.

Sarah Ferguson ja John Bryan 1992. aastal / Vida Press

Sarah Ferguson ehk Fergie abiellus kuninganna Elizabethi poja prints Andrew'ga 1986. aastal. Kuus aastat hiljem lahvatas skandaal: paparatsod tabasid Fergie puhkust veetmas Ameerika majandusnõuniku John Bryaniga. Ühel kõmulehtedesse jõudnud fotol paistis Bryan lakkuvat Fergie jalga. Pärast seda läksid asjad allamäge. Fergie ja Andrew läksid lahku 1992. aastal ja lahutasid 1996. aastal.

Fergie't süüdistati 500 000-naelase altkäemaksu võtmises.

Yorki hertsoghinna Sarah Ferguson / Scanpix

Fergie abieludraama ei lõppenud lahutusega. 2010. aastal kehastus News of the Worldi ajakirjanik ärimeheks ja ütles, et Fergie nõustus poole miljoni naelase altkäemaksuga, et pääseda ligi oma eksabikaasale. Kohtumisest filmitud video jõudis meediasse ja Fergie vabandas hiljem.

Prints Andrew loobus töökohast kahtlaste sõprade tõttu.

Prints Andrew / Scanpix

Prints Andrew töötas 2001. aastast kuni 2011. aastani Ühendkuningriikide kaubandussaadikuna, kuid ta astus tagasi pärast isiklikke tutvusi puudutanud kriitikat. Nimelt oli ta lähedane sõber Ameerika rahandustegelase Jeffrey Epsteiniga, kes on süüdimõistetud seksuaalkurjategija.

Prints Harry veetis ühe päeva võõrutusravil.

Prints Harry 2003. aastal oma toas Etoni kolledžis / Scanpix

Pärast seda, kui 17-aastane prints Harry tunnistas isale marihuaana proovimist, veetis ta päeva Featherstone Lodge'i võõrutusravikeskuses Londonis. Kuningliku pere pressiteatest selgus, et Harry külastas kliinikut selleks, et õppida «kanepi tarvitamise võimalike tagajärgede kohta».

Prints Harry jäi pildile natsikostüümis.

Prints Harry natsiskandaali kajastus Norra ajalehes. / Vida Press

2005. aasta jaanuaris avaldas Briti ajaleht The Sun esilehel pildi natsivormi kandvast prints Harryst, mis olevat tehtud kostüümipeol.

Toona 20-aastane prints avaldas kiiresti vabanduse: «Prints Harry vabandab mistahes solvangu või häbi eest, mida ta on põhjustanud. Ta mõistab, et tegemist oli halva kostüümivalikuga.»