Video! Seksuaalvägivald otse-eetris?! Naine tõrjus saatejuhi lähenemiskatset, mispeale mees suudles tema rinda

Intsident leidis aset populaarses Prantsuse telesaates TPMP (Touche pas à mon poste!) projekti 35heuresdebaba ehk «35 tundi Babat», mille käigus saatejuht Cyril Hanouna üritas murda riiklikku rekordit ja olla eetris 35 tundi järjest, kirjutab The Independent. Soraya kehastas Kim Kardashiani ja mängis sketšis läbi Ameerika teletähe kurikuulsat Pariisi röövi. Mängusaatejuht Jean-Michel Maire kehastas lukkseppa.

Pärast vabastamist pakkus Maire, et Soraya võiks teda kompensatsiooniks suudelda. Naine keeldus. Mehed käisid sellegipoolest peale, kuid naine keeldus selgelt: «Ei.» Mehed naersid: «Ta ütles jah! Ta ütles jah!» Soraya rõhutas: «Ma ütlesin ei.»

Siis nõudsid mehed, et ta oma keeldumist põhjendaks. Soraya ütles, et «inimesed vaatavad». Mehed teatasid siis, et seda saab teha ka lava taga.

Mõlemad mehed naersid 21-aastase Soraya üle, kes naeratas ebamugavalt, ning jätkasid pealekäimist. Lõpuks otsustas Maire, et ignoreerib naise soove ja üritas teda põsele suudelda, kuid Soraya pööras pea ära, mispeale mees kummardus ja suudles hoopis tema rinda.

Intsident pälvis palju vastukaja ning telekanal sai 250 kaebust. Kriitikaks oli ka põhjust: naine keeldus korduvalt ja pööras pea ära, kuid teda suudeldi ikkagi.

Conseil Superior d 'Audiovisual (CSA), mis reguleerib Prantsuse televisiooni- ja raadiot, algatas juhtunu osas uurimise.

Telekanali esindaja ütles, et Hanouna palus vahetult pärast intsidenti Maire'il naise ees vabandada ning Soraya sõnul ta seda ka tegi. Avalikult pole ta seda aga teinud.

Prantsuse seaduse järgi on seksuaalrünnak «mistahes seksuaalakt, mis sisaldab vägivalda, sundimist, ähvardust või üllatust» ning selle rikkumine võib viia viieks aastaks vangi või 75 000-eurose trahvinõudeni.