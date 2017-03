Elu24 video! Tallinn Dolls šokeerib moemaailma: teeme nii, et allahindlused algavad enne tootmist

Anu Saagim kandis etendusel omapärast kostüümi, millele olid kirjutatud sõnad «Pre-Order Me» ehk «Eeltelli mind».

«Tegelikult me šokeerime moemaailma ja tahame öelda, et asjad ei pea alati käima nii, nagu nad on aastasadu käinud,» seletas Martin. «Seekord teeme nii, et allahindlused hakkavad enne tootmist ja täiesti uhiuutele toodetele, mitte nii nagu vanasti.»

