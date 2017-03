«Prooviabielu» uus mees Helenile: sa reaalselt ei vaata, mida sa suhu paned?

Otsekohese ütlemisega Pertti pani Heleni kohe proovile ning ühine poeskäik kujunes pigem toitumisnõustamise loenguks.

«Iga mehega käin poest toitu ostmas. See näitab mehe otsustusvõimet, mis on hästi oluline. Ma arvan, et iga mees peaks olema piisavalt otsusekindel selle osas, mida ta ise süüa tahab ja piisavalt otsusekindel, et naist juhendada poes ja ideid välja käia,» seletas Helen enne poeskäiku.

Poes läks aga asi käest ära, kui Helen valis välja väga suhkrurikkaid toite.

«Mina magusaid asju ei söö,» teatas Pertti. Helenil pole kunagi kehakaaluga probleeme olnud ja armastab süüa seda, mille järele parasjagu isutab. Suhkrujutt oli tema jaoks tüütu.

«Nagu sa reaalselt ei vaata, mida sa suhu paned?» ahastas Pertti, kui Helen talle järgmise maiuse kätte andis. «Siin on kümnendik suhkrut!»

Heleni jaoks oli tegelikult ootamatu, et uus mehekandidaat esimesel ühisel ettevõtmisel nii vähe hingamisruumi andis ja oma valikuid peale surus.

Tallinnas veeretas aga Liisa kogu otsustamise oma mehekandidaadi Steni kaela. Viimane muutus kalaleti ees aga nõutuks ja ebalev mees tegi Liisa eriti nõudlikuks ja kannatamatuks. «Poes ma ikkagi hoidsin end natuke tagasi, sest ma nägin, et ta närveeris,» nentis Liisa.