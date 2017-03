Näitleja Ben Affleck avalikustas võitluse alkoholismiga

44-aastane Oscari-võitjast näitleja ja lavastaja tunnistas Facebooki postituses, et käis hiljuti alkoholisõltuvuse tõttu võõrutusravil. Affleck tänas kirjas oma abikaasat Jennifer Garnerit. Paar läks lahku 2015. aasta suvel, kuid viimatiste kõlakate kohaselt on nad ära leppinud.

«Lõpetasin alkoholisõltuvuse ravi. See on asi, millega olen pidanud tegelema minevikus ja mille vastu võitlen edaspidi. Ma tahan elada elu täiel rinnal ja olla parim isa. Tahan, et mu lapsed teaksid, et abi küsimises pole midagi häbiväärset ning tahan olla jõuallikaks inimestele, kes otsivad abi, kuid kardavad esimest sammu teha,» sõnas Affleck.

«Mul on vedanud, et mul on mu perekonna ja sõprade armastus, nende seas kaaslapsevanem Jen, kes on mind toetanud ja meie laste eest hoolitsenud ajal, mil oma eesmärgi poole püüdlesin,» lisas ta.