Räppar Snoop Dogg tulistab videol president Trumpi meenutavat klouni

USA meedia teatel on see video, milles olev kloun kannab nime Ronald Klump, saanud suure huvi osaliseks, kuid samas toonud kaasa ka kriitika.

President Trump teatas Twitteris sellest videost ja küsis, et mis oleks saanud siis kui Snoop Doggi sihtmärgiks oleks olnud president Barack Obama.

Trump vastas ise, et Snoop Dogg oleks saadetud trellide taha.

Trumpi advokaadi Michael Coheni sõnul on räppar USA presidendile vabanduse võlgu, sest presidendi salamõrvakatses ei ole midagi naljakat. Ta lisas, et on seni Snoop Doggi pidanud targaks ja andekaks meheks, kuid nüüdne video jättis temast hoopis teise mulje.

Florida senaator Marco Rubio on samal arvamusel, et Snoop Dogg oleks võinud sellise muusikavideo tegemata jätta.

«Kui keegi halbade kavatsustega inimene näeb seda videot ja saab sellest idee president tappa, siis tekib meil suur probleem. USA presidentide seas on neid, kes on kaotanud mõrvari käe läbi elu. Seega tuleks sellele teemale viidates olla äärmiselt ettevaatlik,» nentis senaator.

Ei ole teada, kas Trump on seda videot näinud või sai ta selle kohta info oma nõunikelt.

Snoop Dogg kaitses end teatades, et selle videoga viitab ta hoopis USAs vohavale politseivägivallale.