Pildid: Robert Kelly, kelle lapsed tele-eetrisse murdsid, üritab kuulsusega harjuda

Kelly, ta naine Kim Jeong-ah ja nende lapsed, nelja-aastane Marion ja kaheksakuune James, kohtusid ajakirjanikega, kellele selgitati juhtunut ja öeldi, et nad üritavad üleöö saabunud kuulsusega harjuda, edastab nytimes.com.

Robert Kelly, ta naine Kim Jeong-ah ja nende lapsed / YELIM LEE/AFP/Scanpix

Pusani ülikooli professori sõnul on ta telefon pärast «laste rünnakut» pidevalt helisenud ja temaga on võtnud kontakti ka võhivõõrad inimesed.

«Võõrad küsisid, kas mul olid BBCle Lõuna-Koreast rääkides ikka püksid jalas, sest olin oma kodus ja istusin kirjutuslaua taga. Lisaks küsiti, kas ma ahistasin oma tütart, kui üritasin teda kaamera juurest eemale peletada,» selgitas Kelly.

Ameeriklane lisas, et temast ja ta perest said üleöö rahvusvahelise kuulsusega staarid ning talle anti hüüdnimeks BBC Isa.

«Niiöelda saateviga on esimene asi, millega mind nüüd seostatakse. Pidasin oma esinemist katastroofiks ja arvasin, et mind ei kutsuta enam kunagi otse-eetris esinema,» teatas poliitikaprofessor.

Maailma meediasse jõudnud videolt on näha, et esmalt tuleb ruumi, kus isa eetris on, tütar Marion ja mõne aja pärast järgneb poeg James, kes on käimistoolis. Siis tuleb ka professori naine, kes lapsed minema viib. Kelly vabandab juhtumi ajal mitu korda.

Isa selgitas, et ta ei lükanud tütart endast eemale, vaid üritas teda oma tooli taha suunata, sest siis ei oleks laps kaamera vaateväljas olnud. Samas lähedal olid ka laste mänguasjad ja raamatud, mis oleksid võinud talle huvi pakkuda.

Kelly lisas, et ta naisele tegi nalja, et meedias peeti teda lapsehoidjaks, kuigi ta on laste ema. Professor ülistas oma naist, kes pere kuulsaks saades on jäänud rahulikuks.

Kelly paljastas, et tema ja ta naine Kim, kes on joogaõpetaja, kohtusid Seouli ostukeskuses 2008. aastal ja see oli armumine esimesest pilgust ning nende peres ei ole kunagi olnud erinev päritolu jutuks. Samas teevad neile muret lapsed, kes on segarassist ja neil võib Aasias selle tõttu raskusi tekkida.

«Seni ei ole meil raskusi olnud, kui arvata välja see otsesaate prohmakas,» teatasid vanemad, kes lisasid, et nende tütar, kes käib Seoulis lasteaias, räägib nii korea kui inglise keelt.

Sotsiaalmeedias spekuleeriti, et kas ameeriklasest professori ja ta naise vahel tekkis hiljem sõnavahetus, et naine lubas lapsed ruumi, kus mees esines. Nii Kelly kui ta naine eitasid seda. Kelly kinnitas ka seda, et tal olid kodus esinedes püksid jalas.

Kelly on BBC poliitikasaadetes esinenud mitu aastat, rääkides Korea poolsaare riikide poliitikast.

«Laste rünnaku» ajal rääkis ta Lõuna-Korea presidendi Park Geun-hye võimult eemaldamise ja Põhja-Korea tuumakatsetuste teemal.