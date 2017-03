Uuring näitas, et tumedanahalisi noori mehi peetakse ohtlikumaks ja tugevamaks kui valgenahalisi mehi

Psühholoogid näitasid 1000 ameeriklasele fotosid, millel oli näha valgenahaliste ja tumedanahaliste meeste nägusid ja neilt küsiti, kes neist paistavad ohtlikud, edastab The Telegraph.

Uurijate sõnul kirjeldasid katsealused tumedanahalisi mehi suuremana, tugevamana ja rohkem lihastes. Samasugused valgenahalised mehed nii ohtlikud ei tundunud.

Eelkõige valgenahalised katsealused, kes meeste pilte vaatasid, pidasid tumedanahalisi mehi ohtlikeks ja arvasid, et politseil on õigus nende vastu jõudu kasutada ja seda isegi olukorras, kus tumedanahalised mehed ei ole relvastatud. Kuid oli ka tumedanahalisi katsealuseid, kes pidasid endaga samast rassist noori mehi nii ühiskonnale kui korrakaitsjatele ohuks.

USAs on juba paar aastat olnud probleemiks politseinike liigne jõukasutamine tumedanahaliste suhtes. Valgenahaline naabrivalve vabatahtlik George Zimmerman tappis 2012. aastal Floridas Sanfordis relvastamata teismelise Trayvon Martini, keda pidas murdvargaks. See tõi kaasa inimõiguskampaania Black Lives Matter.

George Zimmerman (vasakul) ja Trayvon Martin / Handout/Reuters/Scanpix

Black Lives Matter liikumise protestijad / CRAIG LASSIG/REUTERS/Scanpix

Psühholoogide sõnul võidakse tumedanahalisi noori mehi pidada ohuks, kuna ühiskonnas on nende suhtes aastakümnete pikkune eelarvamus, et nad on vägivaldsed, harimatud ja liiguvad gängides.

Mitmetes politseidokumentides kirjeldatakse kahtlusaluseid tumedanahalisi mehi kui heas füüsilises vormis lihasmägesid, kes võivad isegi korrakaitsjatele ohtlikud olla.

Psühholoogid tõid näite 2014. aastal Milwaukees valgenahalise politseiniku poolt maha lastud relvastamata tumedanahalise mehe Dontre Hamiltoni kohta.

Politseinik kirjeldas Hamiltoni, keda ta tulistas 14 korda, kui tugevat lihaselist meest, kes oleks võinud nii tema kui mõne teise politseiniku ainuüksi oma jõuga tappa, rääkimata relva kasutamisest.

Tegelikult oli Hamilton vaid 170-sentimeetrine ja kaalus 70 kilogrammi.

«Uuring näitas, et politseinikud tulistavad suure tõenäosusega tumedanahalisi relvastamata mehi, kuna nendega kaasneb legend, et nad on suured ja tugevad. See on tumedanahaliste stereotüpiseerimine, mis ei peegelda reaalsust,» selgitas psühholoog John Paul Wilson.

USA politseivägivalla vastu protestijad / Kena Betancur/AFP/Scanpix

Ta lisas, et politseinike silmis muutuvad tumedanahalised mehed varasemalt kinnistunud eelarvamuste tõttu suuremaks ja tugevamaks kui nad tegelikult on. Kuigi politseinikud on saanud oma töö tegemiseks väljaõppe, võivad ka nemad stressiolukorras niiöelda murduda ja võimalikku ohtu valesti hinnata.