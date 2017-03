Maailma nr 1 hardstyle artist ANGERFIST juba nädalavahetusel Tallinnas

Pea 20 artisti seas astub ülesse maailma number üks (djMag 2016 andmeil) harder style artist «ANGERFIST», kes on tuntud ka oma välimuse poolest, kuna ta kannab esinemiste ajal alati hokimaski.

Nime «Angerfist» taga peitub Hollandi produtsent Danny Masseling, kes tõusis kohe oma aktiivse karjääri alguses tippu ja pole seda positisooni kaotanud siiani. Lisaks Hollandlasele astub Kultuurikatlas ülesse tõeline legend ZATOX Itaaliast, kes on samuti maailma top 100 DjMag tabelis esindatud. Eestis esitleb Itaalane oma värsket albumit «Oxigen» koos Mc Dave Revan´iga.

Peasaalis astuvad lavale ka kaks kodumaist artisti, kellel juba lepingud rahvusvaheliste agentuuridega taskus ning kes on üles astunud suurtel festivalidel üle Euroopa.

Tegu on Dj’de ja produtsentidega, kes peituvad selliste nimede taha nagu «Radiance» ja «Hypix». Lisaks Hard Nation residentidele «Cityflash» ja «Sunny Dee» on kahe saali peal üles astumas terve tosin andekaid DJ-sid.

Ürituse eestvedaja Meelis Eskola sõnul on oodata ajaloolist üritust, mille sarnast pole varem Eestis nähtud.

«Kultuurikatlasse ehitatkase üles nullis kaks saali koos puhkealaga, kus saab süüa ning natida e-vesipiipu. Tuleb väga suurejooneline heli- ja valgus-show, kust ei puudu laserid ja võimsad eriefektid! Soovitame kõigil varakult kohal olla, et vältida järjekordi, sest oodata on väga suurt rahvamassi,» nentis Eskola.

Soodsa hinnaga piletid on müügil Piletilevi müügipunktides üle Eesti. Saadaval on ka VIP-piletid, mis sisaldavad eraldi sissepääsu, garderoobi ja pääsu peasaali VIP-poodiumile. Veel on järel mõned Ultra VIP-pääsmed, millega pääseb lisaks VIP-rõdule, kus külalisi ootab VIP-vääriline laud.

Kultuurikatla uksed avatakse kell 22:00 ja pidu kestab varajaste hommikutundideni, vanusepiirang üritusele on alates 18-st eluaastast.