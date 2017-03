Prooviabielu-Liisa ja -Heleni koju saabusid uued proovimehed!

Helen alustab kooseluproovi 25-aastase maapoisiliku olemisega Perttiga.

Helen on just ära saatnud tema südame võitnud noortalunik Kalvi-Kalle, kuid üritab ka Perttit sama lahkelt vastu võtta ja kohelda, et kahte meest omavahel võrrelda. Pertti paneb oma sirgjooneliste väljaütlemistega Heleni heasoovliku oleku aga kohe proovile.

Liisa alustab Prooviabielu 23-aastase kokaõpilase Steniga, kes kiindub Saaremaa kaunitari kiiresti ja külvab ta üle kingitustega.

Pöörane suhetesari «Prooviabielu» jätkub juba täna kell 20.00 TV3-s.