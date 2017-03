Jaapanlased palkavad «sõpru», et populaarsem näida

Firma Family Romance saadab näitlejad, kellega koos saab selfisid teha ja lõbusalt aega veeta, edastab Daily Mail.

Jaapanlannad selfit tegemas / Kim Kyung-Hoon/Reuters/Scanpix

Iga näitleja eest tuleb maksta 8000 jeeni (üle 60 euro) ja näitlejaid saab selle summa eest kasutada kaks tundi. Klient peab tasuma ka kõik kaasnevad lisakulud.

Firmal on olemas «sõprade» kataloog, milles olevate fotode abil saab enda jaoks sobivad isikud välja valida. Neid on erinevas vanuses, erinevast soost ja erineva välimusega.

Romantika Jaapanis koos õitsvate kirsside ja selfidega / Yuya Shino/Reuters/Scanpix

«Sõpradega» tehtud selfid pannakse sotsiaalmeediasse, et näidata kaaslaste rohkust ja enda populaarsust.

«Sõpru» pakkuva firma teatel saab nende töötajate teenuseid kasutada ka sünnipäevadel, firmapidudel ja pulmas.

On ka neid, kes kasutavad pärast lahkuminekut seda teenust, et näidata eksile oma populaarsust.

Jaapanlannad ja selfi / ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Seda teenust kasutanud jaapanlaste teatel on nad varasemaga võrreldes muutunud populaarsemaks.

Jaapan on tehnoloogiliselt väga arenenud, kuid samas on liigne tehnoloogia toonud kaasa inimeste üksteisest võõrandumise ja üksindustunde kasvu. Sotsiaalmeedia abil üritatakse seda ületada, kuid see on virtuaalmaailm, kus kõik ei ole nii, nagu paistab.