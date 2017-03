Teen Miss World 2016 võitja Eestist võistleb juba järgmise ihaldusväärse rahvusvahelise krooni eest!

Rahvusvahelise modelliagentuuri Intersound korraldatud konkurss toimub juba seitsmendat korda ning sellest võtavad osa noored modellid kogu maailmast.

Lisaks täiskasvanute žüriile on seekord esindatud ka väikeste staaride žürii, kuhu kuuluvad teiste tuntud konkursside võitjad.

19. märtsil toimuvas rahvusvahelises finaalis on esindatud ka Eesti. Teen-kategoorias esineb 13-aastane Star Kids Agency modell Maria Vetstomova.

Lootustandev modell lendas Bulgaaria suusakuurordisse antud esmaspäeval. Võistlused kestavad terve nädala.

Rahvusvaheliseks tähekeseks kasvas kaunis Maria vähem kui aastaga Eesti laste modelliagentuuris Star Kids Agency, mida juhib moe-, ilu- ja show-äri valdkonnas tuntud daam Ireni Erbi.

Tema sõnul on Maria jõudnud võita juba mitu tähtsat tiitlit, mille hulgast väärib erilist tähelepanu Kreekas saavutatud Teen Miss World 2016 esimene koht.

Konkursi jaoks stilisseris Maria ise kostüümid ning mõtles välja ka lavalise liikumise. Üheks konkursi osaks oli ökoprojektis osalemine, millega noor andekas tüdruk samuti suurepäraselt hakkama sai. Nimelt leiutas neiu, kuidas saaks anda uus elu ehete näol näiteks vetikatele.

Maria Vetstomoval on lisaks veel tiitlid iludusvõistlustelt: Little Miss Estonia 2016 ja L'Officiel Kids Topmodel Estonia 2016. Samuti on neiu juba osa võtnud Moskva kõrgmoenädalast Estet Fashion Week 2016 ja Riias toimunud L'Officiel Winter Fairy Tale 2016 rahvusvahelistest moe-show'st.

«Kõige enam köidavad mind moe valdkonnas liikumise ilu tunnetus kostüümide näitamise ajal ning samuti suhtlemine huvitavate ja andekate inimestega,» jagab oma mõtteid Maria Vetstomova.

Lisaks isiklikele saavutustele moe- ja iluvaldkonnas on Maria väga mitmekülgne ka muudel aladel. Tema huvide ringi kuuluvad veel joonistamine kangastele, käsitöö, rõivaste modelleerimine ja tantsud. Lapsepõlves unistas nooruke modell, nagu paljud tüdrukud kogu maailmast, saada printsessiks ning üks Teen Miss Galaxy 2017 konkursi etappidest annabki võimaluse oma lapsepõlve unistus ellu viia.

Lisaks rääkis Maria rääkis, kuidas möödusid tema ettevalmistused Little Miss & Mister Galaxy 2017osalemiseks.

«Mõtlesin endale välja kleite, peakatteid ja jalanõusid vastavalt konkursi poolt antud temaatikale. Valisin välja talendi-show muusika ning tegin põhjaliku inglise keelse tutvustuse nii enda, kui oma riigi kohta. Osalemine Teen Miss Galaxy 2017 konkursil stimuleeris mind veel rohkem inglise keelt õppima ning lavanumbreid igapäevaselt harjutama,» tunnistas Maria Vetstomova.

Soovime Mariale edu!