Video: Hiina arheoloogid leidsid uue hoone ehituspaigast minipüramiidi

Osade arheoloogide arvates viitab hauakambri püramiidjas kuju ja telliste kasutamine ehitusmaterjalina, et see pärineb Hani dünastia (206 eKr – 220 pKr) ajastust, edastab Daily Mail.

Hiinas leiti minipüramiid / Kuvatõmmis/Youtube

Edasiste uurimistega loodetakse teha kindlaks täpne aeg, millal see ehitatud on ja kes sinna matta võidi. Tegemist on püramiidiga, mis on umbes kaks meetrit kõrge ning mis leiti struktuuri seest, mis on 30 meetrit pikk ja kaheksa meetrit lai.

Püramiidikujulise marmispaiga juures on veel teine matusekamber, mis on poolsilindri kujuline. Need mõlemad on paigutatud lääne-ida suunaliselt.

Hiinas leiti kaks matmispaika, millest üks oli minipüramiid ja teine poolsilindri kujuga / Kuvatõmmis/Youtube

Hiina meedia teatas küll püramiidi leidmisest, kuid Zengzhous asuv ehitis on märgatavalt väiksem kui näiteks Egiptuse kolm kuulsat Giza platoo püramiidi.

Nüüd avastatud püramiid ja poolsilinder asuvad kiirteele lähedal, olles 1000 meetri kaugusel Kollasest jõest.

Paigas oli veel mõni aeg tagasi küla, kuid see viidi kaugemale, et sinna uus korrusmajade rajoon rajada.