Video: Ukraina kohtunikku pilgatakse, et ta näeb välja nagu Disney animafilmi nõid

Kriitikute sõnul on ukrainlannal liiga palju meiki ja meik on liiga tugev, samuti on ta soeng väga kummaline.

Alla Bandura ja nõid Ursula / Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Twitteri kasutaja @MitryKhitry tõi esile kahe naise sarnasused ja lisas, et kas kohtunik Bandura võttis Disney tegelasest eeskuju.

Disney antikangelane Ursula kaotas laevamasti ja prints Ericu tõttu elu, kuid kohtunik Bandura jäi talle tehtud salamõrvakatses ellu.

2006. aastal pussitasid kaks ründajat teha keha erinevatesse piirkondadesse 12 korda, kuid ta ei surnud.

Sotsiaalmeedias tõdeti veel seda, et Põhja-Ukrainas Rivne oblastis tegutsev kohtunik Bandura tundub olevat «väga kõvast puust»

Oli ka neid, kes nägid Banduras rokkbändi Kiss sobivat liiget.

Osa ukrainlasi astus kohtuniku kaitseks välja öeldes, et kedagi ei tohiks ta välimuse pärast pilgata ning Bandura on kellegi naine ja ema.

Bandura kaitsjatele öeldi vastu, et elatakse vabal maal, kus nalja viskamine ja heatahtlik huumor ei ole keelatud.