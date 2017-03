Ossi vesi juba olemas, nüüd hakati ka Ossinovsky Vodkat tootma!

Lisaks erilisele disainpakendile, mida pole siiani kange alkoholi pudelite puhul kasutatud, on viina etiketil uuendusena kajastatud toetusavaldus riiklikule alkoholipoliitikale selge seisukohana «Joome poole vähem» ning alkoholijoobes autosõitu keelav märgistus.

Koch OÜ juhatuse liige Ivar Grossev sõnul sündis idee Ossinovsky viina tootmiseks paari kuu eest ning kuna viin on venepärane alkohoolne jook, sooviti tootele leida ka siinseid tarbijaid kõnetav venepärane nimi. «Eesti tarbijad ootavad uut esmaklassilist head viina, millel oleks kõlav ja kõnetav nimi ning mida oleks sobiv nii külalistele pakkuda kui ka kingituseks kaasa viia,» sõnas Koch juhatuse liige Ivar Grossev.

Grossevi sõnul jagab ettevõte vastutustundliku alkoholitarbimise põhimõtet ning sellest tulenevalt lisati toote etiketile ka Kochi seisukoht «Joome poole vähem», toetades riikliku alkoholipoliitika kampaania juhtmõtet.

Varem ei ole ükski alkoholitootja sellelaadset konkreetset seisukohavõttu sotsiaalselt tundlikul teemal toote etiketile lisanud. Kuna läbi aastate on üks põletavamaid probleeme Eestis olnud joobes autojuhtimine ning selle tagajärjel põhjustatud liiklusavariid ja –surmad, lisati Ossinovsky Vodka etiketile fokusseeritult ka joobes autojuhtimist keelav märk. «Selle sammuga loodame iga inimest enne pudeli avamist panna mõtlema võimalike tagajärgede üle,» ütles Ivar Grossev.

Grossev lisas, et Koch toetab vastutustundliku tootjana igati valitsuse kavatsusi seista alkoholi liigtarbimise ja sellest tingitud tervisekahjude üldise vähendamise eest.

«Kahjuks ei saa me aga kuidagi aru valitsuse nõiajahist äritegevuse ja vaba turumajanduse piiramisel, kus lisaks alkoholi müügi ja kättesaadavuse piiramisele on selgesõnaliselt välja öeldud, et hakatakse piirama ka alkoholi tootmist. See vähendab meie alkoholitööstuste konkurentsivõimet võrrelduna importalkoholiga nii siseturul kui ka Eesti kaubamärgiga eksportturgudele minemisel ning jätab riigi ilma ka üsna suurest osast maksutulust,» ütles Grossev.

Koch juhatuse liikme Ivar Grossevi sõnul on uus viin juba enne tootmisesse jõudmist suurt tähelepanu pälvinud ja niiöelda «rahva sekka läinud» ning ettevõte on saanud väga palju pöördumisi küsimusega, millal Ossinovsky Vodka lõpuks poodidesse jõuab.

Grossevi sõnul algab eeldatav müügiperiood märtsi viimastel nädalatel. Tänasele põhitootmise algusele eelnes proovitootmine. Ossinovsky Vodka on kolmekordselt hõbefiltreeritud ning see villitakse 70 cl pudelisse. Toode on pakendatud omanäolisse laserlõigatud eridisainiga puitkarpi. Kuna tegemist on käsitööviinaga ja ostjate eelnev huvi on olnud väga suur, võib juhtuda, et kõigile huvilistele kohe märtsi lõpus toodet ei jätku.

Kokkulepped toote müügiks märtsi lõpust on käesolevaks hetkeks sõlmitud Cityalko/Superalko kauplusteketiga ja loodame toote müügiga alustada esimesel võimalusel ka kõigis teistes kaubanduskettides. Märtsis turule jõudev Ossinovsky Vodka orienteeruv jaehind on 20 eurot.

Koch OÜ toodab hetkel 15 erinevat viinabrändi, näiteks Tulivesi, Vergi viin, Koch Organic, Vao Valge, Mulgi viin, Tuletorni viin, Koch VOL38, maitseviin Metsamoori Eliksiir, ALFALFA jpt.