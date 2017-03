Austria-Ungari viimase keisri magamistoamööbel on müügis

Keisrile kuulunud mööbli saab kätte 125 000 euro eest, edastab The Local.

«Magamistoamööbel otsib uut kodu. Tegemist on haruldusega, kuna see mööbel kuulus Austria-Ungari viimasele keisrile Karl I-le,» teatas leheküljel willhaben.at mööblit müüv naine, kes sai keisri mööbli päranduseks.

Komplekti kuulub 2,2-meetrine voodi, kaks öökappi ja kaks riietekappi, mis kõik on valmistatud tugevast tumedast puidust ja neil on Austria-Ungari keisrite vapp.

See mööbel oli keiser Karl I ja ta naise, printsess Zita magamistoas Wartholzi lossis.

Austria-Ungari viimane keiser Karl I / wikipedia.org

Bourbon-Parma dünastia printsess Zita / wikipedia.org

Karl I andis kalli mööbli tasuks oma ihuarstile enne seda, kui põgenes 1918. aastal Portugali eksiili.

Karl I magamistoa mööbli autentsust tõendas Viinis tegutseva keiserliku mööblikollektsiooni eksperdid.

«Meile pakuti võimalust see mööbel ära osta, kuid hind, mis on 125 000 eurot, on meie jaoks liiga kõrge,» teatas keiserliku mööbli ekspert Isebill Balta, lisades et nimetatud mööbel vajab restaureerimist.

Karl I (17. august 1887 Prsenbeugi loss, Alam-Austria, Austria-Ungari – 1. aprill 1922 Funchal, Madeira, Portugal) oli viimane Austria keiser ja Ungari kuningas kuni 1918. aastani.

Temast sai Austria-Ungari troonipärija pärast keiser Franz Ferdinandi mõrvamist juunis 1914 Sarajevos.

Karl I abiellus 1911. aastal Bourbon-Parma soost printsess Zitaga (1892 – 1989), paaril oli kaheksa last.