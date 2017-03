Video! Veinispets Igor Sööt: jooge veini, mitte viina!

21. märtsil tähistab enam kui 2000 restorani 150-st riigist prantsuse gurmeepäeva ja loomulikult teevad seda ka paljud Eestimaa restoranid. Eesmärgiks on prantslasliku eluviisi ja piirkondlike toiduainete tutvustamine.

Tänavu osaleb sellel 12 Eesti restorani Tallinnast, Tartust, Haapsalust ja Pärnust.

Seoses sellega korraldas Prantsuse suursaatkond 14. märtsi õhtupoolikul vabas vormis pressiürituse, mis päädis prantsuse veinide degustatsiooniga. Mõnusal olengul osales ka Prantsuse suursaadik Claudia Delmas-Scherer, kes tutvustas selle aasta Good France’i eripära ning sellel osalevate restoranide peakokki ja restoranipidajaid.

Üritusel võttis sõna ka kvaliteetveinide müügijuht ja sommeljee Igor Sööt, kes soovitas ka eestlastel juua rohkem veini, kui viina.

Igor Sööt: Julgen väita, et vein on kõige orgaanilisem ja kõige puhtam looduslähedaseim alkohoolne jook, mis olemas on. Ilmselgelt suunaks ma hea meelega iga inimese, kellel on soov või vajadus midagi tarbida, ikkagi veini poole.

Ja kindel võib alati olla ka selles, et kui me räägime nn vanast maailmast ehk Euroopast, sealhulgas loomulikult Prantsusmaast, siis võime kindlad olla, et enamik nende toodangust on kvaliteetne ehk puhas ning vastab kõikidele nõuetele ja tapab meie ihu oluliselt vähem, kui vana hea Russkaja Vodka.

Vaata täpsemalt videost!

Maitsmaks head Prantsuse köögist inspireeritud ja Prantsuse traditsioonide järgi koostatud menüüd, külastage üht nendest restoranidest.

Sel aastal osaleb Good France’i üritusel 12 Eesti restorani. Avalöök on 21. märtsil. Restoranid pakuvad prantsusepärst õhtusööki nädala lõpuni. Tutvuge menüüdega ja broneerige laud varakult.

Haapsalus:

Bergfeldt

Pärnus:

Eagle

Rannahotelli restoran

Tartus:

Chez André

Tallinnas:

Dominic

Hermitage

Horisont

Lusikas

MEKK

Ribe

Stenhus

Teko

Mõnusat nautlemist!