Jesse James ei kahetse abielu Sandra Bullockiga: jah, ma petsin teda, aga see on elu osa!

47-aastane James rääkis värskes intervjuus avameelselt oma kuus aastat kestnud abielust 52-aastase näitlejannaga, kirjutab Daily Mail. James kahetseb kogu asja juures vaid seda, et ta ei näe enam nende adopteeritud poega Louist. Nüüdseks on ta abielus oma hingesugulase, 39-aastase kiirendussportlase Alexis DeJoriaga.

«Jah, ma petsin teda, kuid ma võtsin selle omaks ja vabandasin. Kogu lugu,» ütles James. «Lihtne on nalja teha, et oh, sa petsid Sandra Bullockit. Kuid üldiselt võttes petavad nii mehed kui naised. See on osa elust.»

«Mõnedele inimestele meeldib näha, kui sa põrud. Ja mida kõrgemale ja kaugemale sa jõuad, seda rohkem see neile meeldib,» lisas mees.

James tunnistas, et tal oli raske vahetult pärast lahutust paparatsodele mitte vastulööki anda.

«Mul on väga kahju, et ma seda kõike niimoodi südamesse võtsin. Mu kodu juures oli kuus kuud järjest poolsada paparatsot ja see oli väga halb tunne. Ma olen võitleja mees - ma tulen traditsioonist, et kui sa teed midagi ebameeldivat, siis annan sulle obaduse. Minu jaoks on väga raske maha vaadata ja suu pidada,» rääkis mees.

Abielu lõppemine aitas Jamesil aga keskenduda olulisele ehk sellele, kuidas oma lastele parem isa olla.

«Sa saad aru, mis on tähtis. Kuulsus on mõttetu, kui su elukvaliteet on null. Lahutusest tuli palju head, sest see aitas mul keskenduda isaks olemisele ja õige asja tegemisele.»

Jesse vaatas tagasi oma suhtele Sandraga ning abieludele Karla Jamesi ja Janine Lindemulderiga. Praegune abielu on tema jaoks kõige õnnelikum.

«Alexisega on kõik teistsugune ja see lihtsalt juhtus. Ma olin juba otsustanud, et jään poissmeheks, kui ta ühtäkki mu ees seisis. Meile meeldivad samad asjad, sama muusika... Tänu sellele vaatan tahasi oma eelnevatele suhetele ja mõtlen, milline idioot ma olin! Mida ma küll mõtlesin? Kuid just nii inimene õpibki, eks ole?» lisas James, et ta ei kahetse midagi.