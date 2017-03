Mischa Barton võitleb kättemaksuporno vastu advokaadiga: tegemist on seksuaalvägivallaga!

Bartoni advokaat Lisa Bloom teatas, et mistahes materjal alasti näitlejannast on salvestatud tema nõusolekuta.

«Barton usub, et teda filmiti tema nõusolekuta kellegi poolt, kellega tal tol ajal suhe oli,» kirjutas advokaat Facebookis. «Sellel rüvedal teol on nimi: kättemaksupornograafia. Kättemaksuporno on seksuaalse vägivalla vorm ja see on Californias kuritegu. Me ei kavatse sellega leppida.»

Bloom lisas, et ta on valmis seksivideo teinud inimese vastu kohtusse minema.

Näitlejannal on viimastel kuudel muidki muresid olnud. Jaanuaris kutsuti Bartoni koju politsei, kuna staar karjus üle aia seosetuid asju. Barton ütles hiljem, et imeliku käitumise põhjus oli see, et talle manustati sünnipäevapeol vägistamisdroogi GHB. «See olgu õppetunniks kõigile noortele naistele - ümbritseva suhtes tuleb alati tähelepanelik olla,» sõnas Barton.

Vaid kaks nädalat hiljem sattus ta autoõnnetusse, kui ta kolimisautoga vastu oma maja sõitis.