Anne Hathaway: abielu muutis mind

34-aastane näitlejanna, kes abiellus viie aasta eest, suudab nüüd maailmas mugavalt eksisteerida, kirjutas Elle.

«See muutis mu mu võimet olla maailmas mugavalt. Praegu on aktsepteeritud narratiiv see, et naisena ei vaja me kedagi. Kuid mina vajan oma abikaasat. Tema unikaalne ja spetsiifiline armastus on mind muutnud,» seletas Hathaway, kellel peres kasvab ka 11 kuu vanune poeg Jonathan.