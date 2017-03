Võistlustulle astuv baarmen Raul Rosse: baarmeni amet ei sobi kõigile

Sellist võistlust, kus baarmenid astuvad vastakuti baristadega, selgitamaks välja parima preemium Iiri kohvi valmistaja, varasemalt Eestis korraldatud ei ole. Kohustuslikest komponentidest on võistlusel ette antud The Brick kohvi, Teeling viski, magustaja ja vahukoor, kuid ülejäänud koostisosade, kohvi valmistamise ja presenteerimise osas on võistlejatele jäetud vabad käed. Võistlejate ülesandeks on valmistada Iiri kohvist oma «twist».

Mõistagi on see võistlus äratanud huvi paljudes oma ala tegijates ja üheks neist on Cafe Amigo baarmen Raul Rosse.

Millal Teie baarmeni karjäär alguse sai?

Minu karjäär hakkas pihta sellega, kui minu tuttav, kes töötas Amigo ööklubi baaris abina kutsus ka mind sinna tööle. Ma mäletan, et 20. detsembril sain 18-aastaseks ning 25. detsember oli seal minu esimene tööpäev baarimehe abina. Viru hotelli poolt anti seal töötades võimalus minna baarmenite koolitusele, kuhu ma ka aprillikuus läksin. Seda koolitust juhtis Urmas Otspere – aasta oli siis 2008. Alates maikuust alustasingi juba baarmenina ja töötan sellel ametikohal siiani. Vahepeal tuli küll tänu sõjaväele väike paus sisse, kuid suvel saab siiski kümme aastat selle ameti pidamist täis.

Eesti Baarmenite Meistrivõistluste esikolmikus olete olnud mitmeid kordi, kuid kas sellist väljakutset, kus on vaja valmistada Iiri kohvi, on ka varem ette tulnud?

Sellist, kus tuleb valmistada Iiri kohvi, ei ole, kuid selliseid, kus antakse suhteliselt vabad käed, on paaril korral ette tulnud küll. Võistluseid on olnud tegelikkuses päris palju, kahjuks kõiki enam ei mäleta.

Kas Iiri kohv kuulub teie lemmikjookide hulka?

Iiri kohv ei ole kohe üldse minu lemmikjook, mul on mingisugune tõrge vahukoorega. Lihtsalt ei maitse. Aga see ei tähenda kindlasti seda, et Iiri kohv oleks halb jook.

Kas olete leidnud sellise kohviretsepti, mis võistlusel hea koha garanteerib?

Võistlustel on siiski vahukoor üks kohustuslikest komponentidest, see käib Iiri kohvi juurde. Ma ei tea veel, kas ma panen võistlustel kohvile juurde ka mingi erilise maitse või mitte, aga plaanis on võtta klaas, mis on läbipaistev, valada vahukoor sisse, lüüa šeikeri peale, raputada läbi ning valada välja punane vahukoor. Äkki saab selle eest lisapunkte, ma ei tea, kuid visuaalselt on see vinge.

Mis on olnud see, mis Teid kümme aastat antud töö juures on hoidnud?

See on kaks ühes, töö ja hobi, aga selles töös ei ole mitte kunagi rutiini. Mingil määral on küll ette teada, kes täna õhtul esineb ning milline rahvas kohale tuleb, kuid alati, kui pidu pihta hakkab, on kõik teisiti. Suureks eeliseks on ka asjaolu, et baarmen ei ole sunnitud olema ametlik, tal on võimalus olla vaba. Ning selle kõrvalt on ka hea näidata, et sa oled vaeva näinud, mitte ei ole see, kes oskab õlut valada ning viina mahlaga kokku segada. Tegelikkuses ei ole baarmeni amet ainult meelakkumine.