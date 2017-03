Tõnis Niinemets: kõige õudsem on see, kui laval läheb tekst meelest

«Eks kõige õudsem asi on see, kui lava peal läheb tekst meelest ära. Mul on ikka juhtunud seda. Teised näitlejad saavad tihtipeale aru, et sul on tekst meelest ära läinud, sest sa jääd punnis silmadega kõiki vaatama, siis teised näevad kõrvalt, et lähme appi,» rääkis Niinemets ETV2 saates «Lastetuba: Üllatuste õhtu».

Hullem olukord on aga siis, kui olla täiesti üksi laval, vahendab Menu.

«Siis tekib selline närv sisse, nägu läheb punaseks ja on väga piinlik olukord,» ütles Niinemets ja lisas, et sellises olukorras tuleb lihtsalt rahu säilitada.