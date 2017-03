Skandaal! Prints William lustis puhkusel kuuma modelliga, samas kui Kate kodus laste eest hoolitses

William veetis suusapuhkust Šveitsis ja leidis aega kauni 24-aastase modelliga lustida, samas kui tema abikaasa hertsoginna Catherine kodus kahe väikese lapse eest hoolitses, kirjutab The Daily Telegraph.

Briti meedia ei hoidnud pilte nähes kriitikat tagasi, kuid modelli ema Joni rõhutas, et tema tütar on väärikas. «Sophie ütles, et nad kohtusid ja tegid paar drinki. Ta ütles, et William oli kena ja viisakas.»

Sophie Taylor / Vida Press

Joni sõnul on tema tütar meedia reaktsioonist šokeeritud.

Kõmufotograafide piltidelt on näha, kuidas Taylor ja prints William lõunasel koosviibimisel jägerbombe, õlut ja veini kummutasid. Nendega olid ka kuninglikud sõbrad Guy Pelly, James Meade ja Tom Van Straubenzee. Seejärel olevat seltskond suusatama läinud ning hiljem end lähedalasuvas restoranis kosutanud. Pidu olevat jätkunud Taylori töökohas ja kestnud hiliste öötundideni.

Prints William suusapuhkusel / Vida Press

Modelli ema kinnitas, et paari vahel ei juhtunud midagi romantilist ning Sophiel on oma elukaaslane.

Šveitsi luksuslik suusakuuruort Verbier on paljude staaride lemmik, näiteks käivad seal puhkamas Leonardo DiCaprio, Richard Branson ja Beckhamid.