Video: täna on rahvusvaheline Pii päev

Teada on,et esimest korda tähistati Pii päeva 14. märtsil 1988 ameeriklasest füüsiku Larry Shaw eestvedamisel. Tähistamine toimus San Francisco teaduspargis, kus kohal olnud liikusid ringides ja sõid õunakooki. Põhjus selles, et inglise keeles häälduvad Pi ja pie (kook) sarnaselt.

12. märtsil 2009 tegi USA esindajatekoda ettepaneku hakata 14. märtsil tähistama Pii päeva. 2010. aastal tegi Google oma esimese Pii päeva doodli.

2014. aastal kulutati kogu märts Pii kuuks. 2015. aasta oli märkimisväärne, kuna siis kasutati ingliskeelsetes maades kuupäeva 3/14/15. See oli otsene viide Pii-le, mis on 3.14159265359.......Ka kellaaega 9.26.53 saab seostada Pii-ga.

Pii päeva seostatakse mitmesuguste kookidega, sel päeval toimuvad nii koogisöömise kui -loopimise võistlused.

Massachusettsi tehnoloogiainstituut saadab oma tulevastele üliõpilastele sissesaamisteate 14. märtsil ehk Pii päeval.

USAs New Jerseys Princetonis tähistatakse koos Pii päeva ja kuulsa teoreetilise füüsiku Albert Einsteini sünnipäeva, mis on 14. märtsil. Einstein elas ja töötas Princetonis üle 20 aasta. Nüüd toimub seal 14. märtsil Einsteini teisikute konkurss.

Pii ehk Archimedese konstant on matemaatiline konstant, mis on võrdne tasandil asuva ringjoone pikkuse ja diameetri suhtega ning mille esimesed 100 komakohta on 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679.

Alates 18. sajandist tähistatakse Pii-d kreeka tähega Pi. Pii väärtus kreeka numbrina on 80.

2010. aasta augustis teatasid USA matemaatikud, et neil õnnestus Pii-le arvutada viis triljonit komakohta, kuid 2011. aastal juba üle 10 triljoni komakoha.

Teaduslikes arvutustes kasutatakse tavaliselt 40 komakohta.

Matemaatikahuvilised võistlevad Pii komakohtade meeldejätmises, praegune rekord on üle 67 000 komakoha.