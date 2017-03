Hanf Kungi räppar Grinks: minu plaadiesitlusele nõrganärvilistel asja ei ole

Kui 2016. aasta lõpul lõi Azma letti enda ülipopulaarse albumi "Mind ei koti", siis nüüd on järg jõudnud Grinksi kätte - veebruaris ilmus räpparilt mixtape nimega "Bonafide".

Tegemist on vähe järsema stiiliga kui Hanf Kungil tavaks on olnud - šnitti on saadud UK-s viljelevast grime-stiilist ehk lihtsõnu on tegu kiiremate taustade ja kiirema lüürikaga. Siiani on mixtape saanud asjatundjatelt head vastukaja. Kuigi Eestis on varemgi tehtud sellist stiili muusikat, loetakse "Bonafide" mixtape'i pioneerlikuks ning autentseks kogumikuks omasuguste seas.

"Mixtape valmimiseni kulus ligikaudu aasta ja selle aja jooksul juhtus nii mõndagi. Sai põletatud sildu, ehitatud uusi, tripitud ringi, lihvitud stiili ja kokkuvõttes tuli täiesti aus asi." räägib Grinks ja selgitab: ""Bonafide" otsetõlkes tähendabki konkreetsust ja autentsust. Kuid ladina keeles on veel sellel sõnal tähendus "heauskselt", mis kirjeldab ka vaimu millega see loodud sai. Samas ma pole väga millegagi ilustama hakanud ja nõrganärvilistel ja konservatiividel võib vaja minna ühte paari Pampersit antud kogumiku kuulamisel."

Enamiku lugude produktsiooni eest vastutab Abstract Detail, loo "N2lg" tausta valmistas Patz ja loo "Lasnskit" tausta aga Slin.

Kuigi "Bonafide" on üleval Spotify-s, iTunesis ja muudes digitaalsetes ostupunktides, on Youtube-s ja Soundcloudis ilmunud ka juba paar singlit.

Tulemus on üllatusi täis ja "Bonafide" mixtape esitlus toimub Tallinnas 17ndal märtsil EKKM-i kohvikus (Põhja pst 35). Üritus Facebookis.

G​rinksi tegemistega saab kursis hoida end räppari Facebooki fännilehel.