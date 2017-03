Noor süürlane: kas minu grafiti vallandas Süüria kodusõja?

Ta lisas, et tundis vabaduse hõngu ja jätkas valitsusvastase grafiti tegemist, kuid sattus uuesti politsei huviorbiiti. Üks aasta pärast meeleavaldust oleks ta võinud surma saada, kuna teda jahtinud sõdur tulistas teda ja ta sai raskelt haavata. Lõpuks õnnestus Abazidil ja ta perel Süüria Vaba Armee võitlejate abil Jordaaniasse pääseda. Pere läks veel Süüriasse tagasi, kuid sõja jalus olemine, vee ja söögi puudus sundisid neid võtma kursi Euroopale.

Abazidi sõnul kuulis ta teistelt põgenikelt mitmel korral, et see, kes astus al-Assadi vastu esimesena üles, tuleks vangi panna. Ta ei suutnud ühel korral kiusatusele vastu panna ja teatas, et tema ja ta sõprade al-Assadi vastane grafiti võis käivitada Süüria kodusõja.

Abazid jõudis lõpuks Austriasse Viini, kus ta nüüd juba pikemat aega elab. 20-aastane süürlane õpib innuga saksa keelt, külastab Viinis asuvat Süüria restorani ja igatseb koju Süüriasse.

Abazidi sõnul peetakse teda sotsiaalmeedias Süüria sõja üheks käivitajaks ja ta on saanud tapmisähvardusi.

«Mõtlen kogu aeg, mis oleks siis, kui kõik oleks teisiti. Kas sajad tuhanded süürlased oleksid siis Euroopas? Võimalik, et 2011. aastal oli olukord Süürias nii plahvatusohtlik, et millalgi ikkagi oleks hakatud mässama ja demokraatiat nõudma,» küsis süürlane.

Naief Abazidi sõbrast Mouawiya Syasnehist on tehtud dokumentaalfilm, mis räägib samuti grafiti mõjust Süüria sõja käivitumisele.