Video: Jolie ja Pitt tegid enne lahkiminekut üksteisele pühendumise tätoveeringud

Rahvusvahelise meedia teatel külastas kuulsustepaar 2016. aastal Tais maailmakuulsat tätoveeringukunstnikku Ajan Noo Kanpaid, keda tuntakse ta yantra tätoveeringutest.

Brad Pitt ja Angelina Jolie / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Yantra tätoveeringud peaksid nende omanikku kaitsma kurjuse eest ja tooma talle õnne.

Jolie oli Kanpaid varem külastanud kahel korral, 2004. aastal lasi ta teha peaaegu kogu ülaselga katva tiigritätoveeringu.

Angelina Jolie / MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

Kanpai lehekülje kohaselt lasi Jolie enne lahkuminekut teha seljale kolm uut tätoveeringut, Pitt aga kõhu vasakule poole ühe suure tätoveeringu.

Angelina Jolie ja Brad Pitt / JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS/Scanpix

Kanpai teatel kasutas ta nii Jolie kui Pitti tätoveerungute tegemiseks sama tinti, et kinnistada nende paarisuhet. Tätoveeringud olid sellised, mis näitasid staaride üksteisele pühendumist.

Jolie andis Los Angeleses lahutuse sisse 2016. aasta septembris, viidates enda ja oma mehe vahelistele ületamatutele erimeelsustele.

Angelina Jolie / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Meedia teatel lahvatas paari vahel ebakõla pärast seda, kui Pittil tekkis teismelise poja Maddoxiga nende eralennuki pardal sõnavahetus. Arvati, et ta kasutas lapse suhtes füüsilist vägivalda, kuid lastekaitsjate uurimine näitas, et seda ei toimunud.

Pitt ja Jolie on pärast lahutuse jõustumist avalikkust vältinud. Jolie rääksi lahutusest esmakordselt avalikult möödunud kuul, öeldes et see oli raske aeg.

«Olime perekond ja oleme edasi perekond, elame raske aja üle ja saame tugevamaks,» teatas Jolie.