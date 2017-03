Homme algab kaheteistkümnes Tallinn Fashion Week

Kevadise moenädala avapauguks on 15. märtsil moekeskuses Defitsiit (Koidu 122) toimuv ning kunsti ja moodi ühendav Wear-Artsi show, millele järgneb ka suurejooneline kunstipidu. Wear-Artsi uus kollektsioon juhindub vabadusest, noorusest, moest ja kunstist ning selle taga on vinge punt Eesti Kunstiakadeemia moedisainereid, kes toovad lavale rõivad, mille fookuses on tuntud Eesti kunstnikud nagu Jüri Arrak, Leonhard Lapin, Maarit Murka ja teised. Wear-Artsi värske kollektsiooni «The Art Club» autoriteks on Mari-Ly Kapp, Kertu Kivisik, Kaia Kuusmann, Sandra Luks, Sirli Pohlak, Pamela Põld, Kerttu Reinmaa, Eliise Saar ja Aleksandra Tšusovljanova (Närjänen).

TFW 2017 kevad: Wear-Arts / Liisa Luts

Pärast esitlust jõuab kollektsioon aga müügile peagiavatavasse veebimüügi keskkonda Pre-o-Porter, mis lansseeritakse Wear-Artsi show raames. Pre-o-Porter on platvorm, mis annab moesõpradele võimaluse soetada Eesti moedisainerite loomingut enne, kui see kauplustesse müügile jõuab, paisates seejuures tooted müügile tavapärasest soodsama hinnaga. Kevadise TFW disaineritest löövad antud projektis kaasa ka Kaidi Kuur ja Diana Arno, kelle värsked kollektsioonid jõuavad Pre-o-Porterisse müügile pärast nende esitlust moenädala raames.

Lisaks järgneb Wear-Artsi etendusele suurejooneline kunsti- ja moepidu, kus astuvad üles Sofia Rubina ning DJ Swingin' Solozzo. Ühes moepeoga avatakse Defitsiidis ka kunstinäitus, kus on välja pandud mitmete Eesti kunstnike tööd: näitusel on esindatud Jüri Arrak, Maarit Murka, Leonhard Lapin, Toomas Kuusing, Kamille Saabre ja Toomas Altnurme.

TFW kevad-suvi 2017: Mammu Couture / Riina Vaikmaa

Tallinn Fashion Weeki teine ja kolmas moepäev leiavad aga aset suursuguses Hilton Tallinn Park hotellis, mis on seekordse moenädala ametlikuks toimumispaigaks. 16. märtsil astuvad lavale Kaidi Kuur, Mammu Couture, Year by Raivo Holm, Diana Denissova ja Iris Janvier, kes toovad moepublikuni oma värskeima moeloomingu. Kevadise moenädala viimasel päeval ehk 17. märtsil esitlevad oma uusi kollektsioone Monton, Diana Arno, Triinu Pungits ning Embassy of Fashion ühenduse alla koondunud moeloojad Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos. Lisaks eelnevalt nimetatud disaineritele ning brändidele astub TFW viimasel päeval üles ka juveelikaupluste kett Goldtime, kes toob lavale Eesti ehtedisaini võimsa moesümfoonia.

TFW 2017: Year by Raivo Holm / Year by Raivo Holm

Kevadise Tallinn Fashion Weeki viimasele päevale järgneb reede õhtul järelpidu legendaarses Kuku klubis, kus leiab aset ilusa muusika pidu TIKS. Üritusel, mis saab alguse kell 22.30, keerutavad plaate DJd Sander Mölder, Peeter Ehala, Martin Jõela ja Erki Pruul ning Tallinn Fashion Weeki käepaelaga külalised pääsevad üritusele sõbrahinnaga.

TFW 2017, Kaidi Kuur ja kollektsioon «Waterlily» / Lilian Merila

TFW põhiprogramm

Kolmapäev 15. märts

19.00 Wear-Arts (moekeskuses Defitsiit, Koidu 122)

Neljapäev 16. märts

18.00 Kaidi Kuur, Mammu Couture

19.30 Year by Raivo Holm, Diana Denissova

21.00 Iris Janvier

Reede 17. märts

18.00 Monton

19.30 Diana Arno; Goldtime: Eesti ehte disainisümfoonia

21.00 Triinu Pungits, Embassy of Fashion