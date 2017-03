Video: mis juhtub, kui Mario «sureb»?

Seda tegelast on näha kukkumas kilomeetrite kõrguselt ja leidmas, et enne teda on juba kümneid temasarnaseid kukkunud ja hukkunud, kuid tema jääb ellu, nähes mängu kõrgel pilvedes.

Maapinnal on mänguosi, millest osad on loodusega sümbioosi saavutanud. Näiteks ühest klotsist kasvab välja seen ja kui Mario seda puudutab, siis saab ta uimastavat ainet näkku. Olles silmad puhtaks pühkinud, näeb ta kaugemal pimeduses helendavaid silmi. Tegemist on mutantidega, kelle eest ta põgeneb ehk ka «surnuna» peab ta takistusi ületama.

Mario jõuab põgenedes suure kivi juurde, millele on kraabitud kriipse päevade tähistamiseks ja kaugemal on zombistunud Mario, kes maiustab veel ühe Marioga.

Mario märab, et ta on oma küünarnukki veristanud ja vere lõhna tunneb ka kannibal, kes hakkab peategelast taga ajama.

Siis saabub suur mängust pärit kera, mis zombi Mario minema pühib ning taevast langeb valge objekt, mille abil Mario pääseb nii mutantide kui zombi käest ja mäng algab otsast peale.